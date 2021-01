Fietsen en scooter bij brand gestolen uit schuur Kampen

Onbekenden hebben bij fietsen en een scooter gestolen uit een schuur in Kampen, die afgelopen nacht in vlammen op is gegaan. De scooter werd later in het water teruggevonden, de fietsen zijn spoorloos.

De brand begon iets na half vijf vannacht in een schuur aan de Ballade. Nadat de brand was geblust, bleken fietsen en een scooter die in de schuur stonden te zijn verdwenen. De scooter werd verderop in het water gevonden.

De politie heeft onderzoek gedaan in het schuurtje, de oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.

De politie is op zoek naar mensen die afgelopen nacht iets opvallends hebben gezien of gehoord op de Ballade of in de omgeving. Ook is de politie op zoek naar mensen die iemand met de fietsen of de scooter hebben gezien, of die weten waar de fietsen nu kunnen zijn. Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.