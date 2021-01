FC Twente valt na bliksemstart ver terug en speelt gelijk in Groningen

Het vertrouwen van Jans - die als speler, trainer én technisch manager op de loonlijst stond in Groningen - betaalde Dumic aanvankelijk razendsnel uit. De krachtpatser uit Bosnië kreeg in het hart van de defensie de voorkeur boven Pleguezuelo, die genoegen moest nemen met een plek op de reservebank. Smal, de vervanger van de geblesseerde Oosterwolde, legde een hoekschop op het hoofd van Dumic: 0-1.

Van Leeuwen

Dat FC Twente vroeg op voorsprong komt is inmiddels een bekend recept. En ook de volgende goal liet niet lang op zich wachten. De felle Zerrouki liet andermaal zien het veroveren van een bal uitstekend te beheersen en via Ilic belandde het leer uiteindelijk bij Van Leeuwen, 'nieuwkomer' nummer drie. Het kind van de club schoot vervolgens in zijn eerste wedstrijd als basisspeler raak in de verre hoek, waarbij doelman Padt er net als bij de openingstreffer van Dumic allesbehalve goed uitzag.

Ommekeer

FC Groningen deed in de eerste helft niet eens zo heel veel onder voor de bezoekers uit Overijssel, het was echter wel een stuk minder effectief. Maar daar kwam direct na de rust verandering in. FC Twente raakte Ebuehi kwijt en Groningen-trainer Buijs wisselde drie keer. Het wierp zijn vruchten vrijwel meteen af. Invaller Lundqvist legde Roemeratoe in de luren en bediende ploeggenoot El Messaoudi op maat met een puntgave assist. De middenvelder klopte vervolgens Drommel van dichtbij.

Danilo gewisseld

Waar FC Twente in de eerste helft prima stand wist te houden, was na de 1-2 de complete organisatie zoek. De Tukkers leken het helemaal kwijt en waren aanvallend onmachtig. Topschutter Danilo gaf niet thuis en de slechtste man van het veld werd vol chagrijn naar de kant gehaald door Jans. Aanwinst Abass was zijn vervanger, maar ook met de watervlugge huurling van FSV Mainz in de ploeg kwam FC Twente zelden van eigen helft.

Puntje

Dat Strand Larsen halverwege het tweede bedrijf de 2-2 op het scorebord zette was dan ook geen verrassing. FC Twente moest zien te overleven en het was tegenhouden tot het laatste fluitsignaal. FC Groningen ging op jacht naar de volle buit, maar onder meer dankzij het inbrengen van de herstelde routinier Brama, slaagde FC Twente erin een puntje mee te nemen uit het hoge noorden.

FC Groningen - FC Twente 2-2

0-1 Dumic (12)

0-2 Van Leeuwen (22)

1-2 El Messaoudi (47)

2-2 Strand Larsen (66)

Arbiter: Blom

Geel: Schreck; Abass, Van Leeuwen

FC Groningen: Padt; Dankerlui (Balk/85), Itakura, Van Hintum, Gudmundsson; Matusiwa (Schreck/46), El Messaoudi (Leal/85), Suslov (Van Kaam/46); Da Cruz (Lundqvist/46), Strand Larsen, El Hankouri.

FC Twente: Drommel; Ebuehi (Pleguezuelo/46), Dumic, Pierie, Smal; Roemeratoe (Brama/80), Ilic, Zerrouki; Van Leeuwen (Markelo/60), Danilo (Abass/60), Menig (Bosch/87).

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie en hier de statistieken van de spelers van FC Twente.