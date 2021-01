Kabinet volgt OMT: basisscholen en kinderopvang blijven tot 8 februari gesloten

Basisscholen en de kinderopvang gaan niet eerder open en blijven in elk geval tot 8 februari dicht. Dat heeft het kabinet laten weten na overleg op het Catshuis. Eerder zegde het kabinet toe om te bekijken of basisscholen en kinderopvang vanaf 25 januari weer open konden, maar dat gaat dus niet gebeuren.

Het kabinet neemt het advies van het OMT over, dat gisteren al was uitgelekt. Deskundigen maken zich grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus, dat veel besmettelijker is. De basisscholen en de kinderopvang blijven dus in elk geval tot 8 februari gesloten, als de huidige lockdown afloopt. De noodopvang blijft wel gewoon open.

Zorgverlof

Aankomende week wordt er overleg gevoerd over een eventueel zorgverlof voor ouders, aldus minister Slob van onderwijs tegen RTL. "We zijn daarover al in gesprek met werkgevers en de sociale partners", zegt de minister. Het coronaverlof, zoals het wordt genoemd, is volgens Slob primair een verantwoordelijkheid van werkgevers. "Maar we zijn bereid om daar als kabinet financieel aan bij te dragen."