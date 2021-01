Jans baalt: "Een aantal jongens is niet tot het gaatje gegaan"

Ron Jans houdt een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel tegen FC Groningen. De trainer van FC Twente zag hoe zijn ploeg al vroeg in de wedstrijd op rozen zat, maar uiteindelijk een beroerde tweede helft op de mat legde en van geluk mocht spreken dat het een puntje mee naar Enschede nam.

"Het verschil tussen de eerste en tweede helft was heel groot", steekt Jans van wal. Een verklaring? "Ebuehi moest in de rust gewisseld worden vanwege enkelklachten. Dat heeft misschien wel meegespeeld, want in het eerste kwartier na de rust hadden we die voorsprong zelfs volledig weg kunnen geven."

Problemen

Ebuehi werd vervangen door Julio Pleguezuelo, maar de Spanjaard speelde niet zijn beste wedstrijd. "Aan de rechterkant hadden we grote verdedigende problemen. We kwamen een paar keer goed weg, uiteindelijk moeten we blij zijn met 2-2."

Wijze les

Jans kan dan ook wel leven met het gelijkspel. "Ik ben niet ontevreden met een punt, maar ik ben ook niet blij met het vertoonde spel. Zeker in verdedigend opzicht. Een aantal jongens is niet tot het gaatje gegaan. Dat heb ik bij een paar spelers wel gemist. Dit is een wijze les", aldus Jans.