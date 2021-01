Pure liefde voor het amateurvoetbal: terug naar Berghuizen, VENO en Barbaros

Het amateurvoetbal ligt stil, en het ziet er voorlopig nog niet naar uit dat daar verandering in gaat komen. RTV Oost duikt vanavond in een special van De Oosttribune in het recente archief en kijkt terug op een paar bijzondere verhalen uit de kantlijn van het amateurvoetbal. De uitzending begint om 20:30 uur op RTV Oost.

Sportverslaggever Daniel Godinho Veiga kijkt met betrokken terug op de tijd dat er wel werd gespeeld. Zo gaat hij terug naar SC Barbaros waar we in 2017 kennis maakten met onder meer de bevlogen fan en buurman van trainer Mete Soygul. Dat was een droomseizoen voor Barbaros dat in datzelfde seizoen promotie wist te bewerkstelligen naar de tweede klasse.

Ook FC Berghuizen komt voorbij. In 2018 stond de club na zeventig jaar op een zijspoor. Door met zondagvoetbal, of overstappen naar de zaterdag? Het eerste elftal was weggezakt naar de krochten van het amateurvoetbal, maar onze reportage richtte zich vooral op speaker Erna Wolbers die onbewogen verder gaat met haar passie.

Ook gaan we terug naar VENO uit Vollenhove. Die ploeg promoveerde in 2019 en de schaal werd uitgereikt door de grootste fans van VENO: de familie Mooiweer. Moeder Keetje (93) en haar dochters Geesje (67) en Ankie (62) staan op dat moment centraal. Keetje is onlangs op 95-jarige leeftijd overleden. Haar "keet" heeft wel een mooi nieuw plekje gekregen langs het veld.

Benieuwd hoe het nu is bij FC Berghuizen, VENO en Barbaros? Kijk vanavond om 20:30 uur naar RTV Oost. De Oosttribune wordt elk uur herhaald.