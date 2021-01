Boer Huub stopte met melkveebedrijf en kreeg hulp van erfcoach: "Er rust een taboe op"

De boer uit Albergen zag het al helemaal voor zich: het melkveebedrijf dat hij ooit van zijn ouders had overgenomen moest in de toekomst door een van zijn drie kinderen worden overgenomen.

Investeringen

Daarom investeerde hij in het bedrijf. Zijn fosfaatstelsel werd uitgebreid, maar hij nam ook andere dure maatregelen om het bedrijf toekomstbestendig te maken. Zoals de aanschaf van een melkrobot.

De kosten waren hoog en mede door de droge jaren en een dalende melkprijs waren de inkomsten laag. En dat kan niet oneindig lang doorgaan. Maar de stap om te besluiten om te stoppen blijkt nog altijd enorm vanwege het taboe en schaamtegevoel dat daarbij om de hoek komt kijken.

Ze hebben het er wel erg moeilijk mee gehad. Net als ik Huub Nollen, voormalig melkveehouder

Geen toekomst

Toch zag de familie Nollen in dat er geen toekomst meer in hun melkveebedrijf zat. "Afgelopen juli, toen hebben mijn vrouw en ik besloten te stoppen", vertelt Huub.

Hij heeft goed contact met zijn ouders en dat heeft ervoor gezorgd dat hij het er met hen over kon hebben. "Maar ze hebben het er wel erg moeilijk mee gehad. Net als ik."

"Op 26 augustus zijn de laatste koeien vertrokken. Een datum die ik nooit zal vergeten", zegt de Albergenaar stellig.

Erfcoaches

Huub had vorig jaar zomer nog nooit van de erfcoaches of hun werk gehoord, maar hij is nu overtuigd van hun waarde. "De erfcoach heeft een grote rol gespeeld toen we besloten te stoppen met melken", vertelt hij.

"Vooral in het wat nu? Wat gaan we doen? Mijn vee is weg, maar wat moeten we met de stallen? Daar hebben ze mij echt mee op de goede weg geholpen."

Samen met erfcoach Neeltje Bleumink hebben Huub en zijn vrouw naar de toekomst gekeken. Want wat ga je na je melkveebedrijf doen? Inmiddels verbouwt de familie Nollen gras en mais, dat zijn momenteel hun inkomsten.

Dan denk ik: waarom? Huub Nollen, voormalig melkveehouder

Onderwijs?

"Ik wil graag wat in de landbouw blijven doen. Verschillende mensen vroegen of onderwijs misschien iets voor mij is. Daar ga ik mee verder, dat lijkt mij wel leuk."

Huub hoopt dat alle boeren die twijfelen over de toekomst van hun bedrijf kunnen en gaan praten. "Een gevoel van schaamte, dat hoor je vaak. Dan denk ik: waarom? Er rust een soort taboe op, dat is jammer. Een erfcoach kan daar echt een belangrijke rol in spelen. Dat kan ik iedereen aanraden die in een vergelijkbare situatie zit."