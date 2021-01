Tegenstrijdige en rammelende verklaringen over ondergrondse wietkwekerij Raalte

Twaalfhonderd kruiwagens vol zand moeten ze hebben weggeschept: de verdachten van een hennepkwekerij onder de grond van een verlaten pand in Raalte. Vandaag boog de rechtbank zich voor het eerst over de zaak en werd er meer duidelijk over de onder een kleedje verstopte kwekerij.

De zaak kwam in september 2018 aan het rollen toen de eigenaar van een aantal garageboxen aan de Elzenlaan zich meldde bij de politie. Door een verzakking van de betonnen vloer stuitte hij op een hennepkwekerij onder de vloer van een van zijn garages. Omdat die vloer tien jaar daarvoor goed gefundeerd aangelegd was, schakelt hij een aannemer in.

Wanneer de aannemer met een moker een gat slaat in het beton, stuiten ze op een complete wietkwekerij. De politie doet een inval, ruimt de boel op en houdt twee mannen aan op verdenking van betrokkenheid.

Onder een kleed

Eén van hen huurde twee garageboxen. Bij één van de boxen werden de zegels van de electrameter verbroken en werd illegaal stroom afgetapt.

In de andere box treft de politie in de garage een speelhuisje dat staat op een kleed. Onder dat kleed bevindt zich de toegang tot de ondergrondse ruimte van tien bij zeven meter met een hoogte van anderhalve meter. Binnen treft de politie 815 hennepplanten.

1.200 kruiwagens met zand

Langzaam maar zeker lijkt zich een duidelijk scenario te ontvouwen. De oudste van de twee, de Armeense L.S. (56), is de huurder van de garageboxen. Maar het lijkt erop dat zijn schoonzoon, de 35-jarige G.H. het meeste werk heeft gedaan. Er zijn meerdere getuigen die hebben gezien dat de twee mannen met regelmaat bij de garageboxen bezig waren.

Een afvalverwerkingsbedrijf in de omgeving meldt dat op naam van het klussenbedrijf van de schoonzoon in enkele maanden tijd zeker 131 keer met een bestelbus grote hoeveelheden wit zand is gebracht . De recherche berekent dat er zeker twaalfhonderd kruiwagens met zand onder de betonnen vloer is weggeschept.

Tegenstrijdig

In de rechtbank leggen de verdachten rammelende verklaringen af. De schoonzoon zou door een stel Polen zijn bedreigd en hij had het werk gedaan onder druk van hen. Diezelfde Polen zouden ook de garageboxen in onderhuur hebben gekregen van de oudere verdachte. Maar de verklaringen lopen uiteen als het gaat om de tijd waarop de onderhuur en de bedreigingen zich afspeelde.

Ten overstaan van de rechter verklaart de schoonzoon het ene moment dat hij de Polen vertrouwde, terwijl hij even later zegt door hen met de dood te zijn bedreigd. Toch zou hij in goed vertrouwen tientallen keren zijn bus aan de twee hebben uitgeleend om het zand weg te kunnen brengen. Hij zou dat zand ook regelmatig in zijn eentje hebben afgevoerd en zegt dat hij zich daarbij geen vragen stelde over de afkomst van die enorme hoeveelheden zand.

N35

In een eerdere verklaring tegenover de politie had de schoonzoon gezegd dat het zand afkomstig was van de N35 waar op dat moment wegwerkzaamheden plaatsvonden. Maar tegen de rechters zei hij vandaag dat hij die verklaring onder dwang had moeten geven.

De schoonvader huurde de garageboxen en was ook de enige met een sleutel. Als er iets moest gebeuren, dan was de schoonvader daar dus altijd van op de hoogte. Toch wist hij niets van het afgegraven zand en de holle ruimte onder de vloer. Volgens hem zou het graafwerk allemaal gedaan zijn door de twee Polen.

Van die Polen is overigens niet duidelijk of zij wel echt bestaan. Want het rijbewijs dat als legitimatie gebruikt werd toen de onderhuurovereenkomst werd gesloten, blijkt in 2017 ook al te zijn gebruikt bij een soortgelijke zaak in Schiedam. Waarschijnlijk gaat het hier dus om een katvanger of om een valse legitimatie.

Dat beide verdachten niet bekend waren met de namen van die twee Polen, maakt de verklaringen helemaal opmerkelijk. En dat de schoonzoon vlak voor de politie-inval het complete geheugen van zijn mobiele telefoon wist, dat werd eerst ontkend maar schijnt niet veel later toch met opzet te zijn gedaan.

Tolk

Omdat door het gebruik van een Armeense tolk de behandeling veel langer duurt dan verwacht, zullen de heren nog een tijdje moeten wachten op de uitkomst. De rechtbank kon de inhoudelijke behandeling niet voltooien en daarom wordt deze zaak voortgezet op 8 april