Drukte in het natuurgebied, waar kun je wel naartoe? Vijf tips!

Tip 1:

Als je een stadsbewoner bent, neem dan eens de moeite om net iets verder te rijden met de auto en zoek een natuurgebied verder van huis, zegt beheerder Rick Staudt van Landschap Overijssel. Vooral de natuurgebieden dicht bij steden zijn overvol.

Tip 2:

Wees creatief en kies een andere plek dan normaal om te wandelen of hardlopen. Gebruik de kaart of kijk op de website van Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer. En via de route-app van Landschap Overijssel kun je heel veel verschillende routes bekijken.

Tip 3:

Laat de auto staan en ga op ontdekking op de fiets. "Zo belast je de parkeerplaatsen niet verder en kom je op plekken waar je anders niet zou zijn geweest", aldus Fleur de Graaff van Landschap Overijssel.

Tip 4:

Wandelen hoeft niet altijd in een natuurgebied, ook in een stad of langs een historische wandelroute door dorpen kun je tot rust komen door wandelen. Kies bijvoorbeeld voor een stadswandeling door Deventer, of het Haaksberger Het Möll'n Pad langs een historische molen of een historische route door het dorp Lemelerveld.

Tip 5:

Het klinkt misschien simpel, maar kies een ander tijdstip. "In het weekend is het ontzettend druk, vooral op zondagmiddag. Maar nu de kinderen niet naar school gaan en thuiswerken het advies is, is een wandeling op dinsdagmiddag of een donderdagochtend ook best fijn."