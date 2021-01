Minder treinstoringen op de meeste stations in Overijssel door corona

Nergens in Overijssel was vorig jaar het aantal storingen van tien minuten of langer op treinstations hoger dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van rijdendetreinen.nl dat storingsinformatie van de verschillende spoorvervoerders verzamelt. Corona is een factor.

Alleen op station Glanerbrug en station Olst bleef het aantal treinstoringen vorig jaar gelijk aan dat van 2019. In Glanerbrug waren dat er vier. Op station Olst waren er vorig jaar, net als in 2019, vijftien storingen.

Wissel- en seinstoringen

Er gingen minder treinen stuk en ook het aantal wissel- en seinstoringen lag aanzienlijk lager dan in 2019. Wel steeg het aantal storingen als gevolg van logistieke beperkingen. Met name in maart reed een groot aantal spitstreinen niet, wat zorgde voor een piek in het aantal verstoringen met deze oorzaak. In Overijssel leidde dit niet tot een stijging van het aantal storingen.

Door de corona-uitbraak is het aantal treinreizigers fors lager dan voorheen. In recordjaar 2019 pakten op een gemiddelde dag nog 1,3 miljoen mensen een NS-trein. In coronajaar 2020 waren dit er gemiddeld 580.000 per dag. De NS verwacht voor heel 2020 een daling van het aantal reizigers van 45 procent.

Kaartje

Op onderstaande kaart vind je voor ieder treinstation het aantal verstoringen van tien minuten of langer in 2020 en 2019. Blauwe bollen geven aan dat het aantal storingen vorig jaar lager was dan in 2019, rood duidt op een stijging. Hoe groter de bol, hoe hoger het absolute aantal storingen.