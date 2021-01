Politie vraagt in 'zaak Lotte' bewakingsbeelden omliggende bedrijven op; meerdere meldingen na getuigenoproep

De politie heeft gisteren een wagen, voorzien van een matrixbord, neergezet in de buurt van de plek waar Lotte een week eerder werd gevonden. Daarbij werd een ieder, die die zondag op deze plek was geweest, opgeroepen zich te melden.

Tekst gaat verder onder foto

Via een speciale tekstwagen riep de politie gisteren eventuele getuigen op zich te melden. (Foto: News United / Bert Kamp)

Volgens politiewoordvoerster Chantal Westerhoff hebben zich na de oproep meerdere mensen gemeld. "Daar zijn we erg blij mee. Ook mensen die niets hebben gezien, kunnen in onderzoeken als deze namelijk een waardevolle getuige voor ons zijn. Onder meer om zo goed zicht te krijgen op het tijdsbeeld van die middag."

Beelden opgevraagd

Het rechercheteam, dat de codenaam Bateleur 21 draagt, heeft de afgelopen week bij diverse omliggende bedrijven de beveiligingsbeelden opgevraagd.

Chantal Westerhoff bevestigt dit desgevraagd. Ze wil echter niet ingaan op de vraag of er mogelijk verdachte situaties zijn gefilmd.

Wel wil ze kwijt dat bewakingsbeelden sowieso ook een belangrijke rol spelen in grootschalige rechercheonderzoeken. "Al is het alleen al voor het opstellen van een tijdlijn."

Tot op minuut nauwkeurig

Zo'n tijdlijn vormde destijds ook een belangrijk bewijsmiddel tijdens het strafproces rond de viervoudige moord in Enschede. Het rechercheteam Litouwen kon in die zaak aan de hand van beveiligingsbeelden - afkomstig van onder meer bedrijven en omwonenden - een goede reconstructie maken van de route die de vader en zijn twee zonen, die in deze zaak tot levenslang werden veroordeeld, hadden gereden.

Via de beveiligingsbeelden kon tot op de minuut nauwkeurig worden vastgesteld waar de drie zich bevonden en dat ze rond het tijdstip van de moord in de buurt waren van de growshop, de plek waar de vier slachtoffers in november 2018 werden doodgeschoten.

Beelden afgestaan

De ondernemers van bedrijven op industrieterrein Het Wendelgoor in Almelo hebben afgelopen week meteen de beveiligingsbeelden afgestaan toen de politie daarom verzocht. "Of er wat op te zien is, zou ik niet weten", zegt de eigenaar van een groot sanitairbedrijf. "We hebben de beelden meegegeven zonder dat we die zelf hebben gezien."

Zicht op vindplek

De vermoedelijke plaats delict ligt op steenworp afstand van een grote woninginrichter. Vanaf dit bedrijfsperceel is er zicht op de plek, waar Lotte's lichaam later in een sloot werd aangetroffen. "Alleen hebben wij geen bewakingscamera's", zegt een woordvoerder van dit bedrijf. "Onze naaste buurman heeft die apparatuur wel, maar van daaruit is de plek waar Lotte is gevonden al niet meer zichtbaar."

Voorarrest

In deze zaak worden een 43-jarige vader en zijn twee zonen van 15 en 17 jaar vastgehouden. Beide zonen worden verdacht van 'betrokkenheid bij de dood van Lotte', zoals bleek tijdens de voorgeleiding afgelopen donderdag, waarbij het voorarrest met twee weken werd verlengd. De vader wordt een minder zware rol in het misdrijf toegedicht. Hij wordt vooral vastgehouden voor nader onderzoek.