Ook in hoger beroep zes jaar cel geëist tegen Syriëganger Victor D. uit Heeten

De zaak tegen D., die in 2013 naar Syrië vertrok, sleept al jaren voort. In 2018 werd hij tot zes jaar cel veroordeeld vanwege deelname aan een terroristische organisatie. Er staat maximaal vijftien jaar cel voor de vergrijpen waar D. voor terecht stond. Omdat het Openbaar Ministerie geen harde bewijzen had voor de feiten waar hij van verdacht wordt, kreeg hij toen zes jaar cel.

Abu Bakr Al Baghdadi

D. ging in hoger beroep tegen de uitspraak. omdat hij vindt dat zijn celstraf een 'voorbeeld is van geïnstitutionaliseerde islamofobie'. D. vindt de celstraf ook 'onterecht'. "Volgens de rechter heb ik mij willens en wetens bij IS aangesloten, wetende wat IS is. Ik had voor mei 2013 de naam Abu Bakr al Baghdadi nog nooit gehoord", zei hij daar eerder over.

Hij heeft het geweld omarmd, klemvast Advocaat-generaal over Syriëganger Victor D. uit Heeten

Het OM vond vandaag bij monde van de advocaat-generaal dat Victor D. een 'doelbewuste keuze' heeft gemaakt toen hij in maart 2013 naar Syrië vertrok en gaat het om 'ernstig strafbare feiten'. D. zou onder meer gevechtstrainingen hebben gevolgd in Syrië.

Niet aan het front

De advocaat-generaal baseert zich op berichten uit de media en op WhatsApp-gesprekken die D. heeft gevoerd met zijn ouders. Het OM stelt dat D. lid was van Jabhat al-Nusra, dat gelieerd aan IS. Hij zou niet actief zijn geweest aan het front maar als grensbewaker. "Maar daar vinden ook regelmatig schermutselingen plaats", aldus de advocaat-generaal. "Hij had zware wapens voorhanden."

Jahbat al-Nusra gebruikt barbaars en stuitend geweld Advocaat-generaal gerechtshof Den Haag

"Hij vertelt met trots over de hulp die hij heeft verleend en dat hij heeft gevochten. Hij heeft het geweld omarmd, klemvast", aldus de advocaat-generaal, die Jahbat al-Nusra omschreef als een organisatie die 'barbaars en stuitend geweld gebruikt'.

Victor D. uit Heeten (Foto: RTV Oost)

D. was vandaag opnieuw niet aanwezig bij zijn rechtszaak. Hij zit vermoedelijk in de Syrische provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië, Dat ligt bij de grens met Turkije.

'Geen onderzoek OM'

Advocaat Stephanie Schilder van Victor D. noemde de eerdere veroordeling van haar cliënt tot zes jaar cel onterecht. Juist omdat deze gebaseerd is op berichten uit de media, die niet te controleren zijn. "Het OM heeft zelf geen onderzoek verricht", betoogde zij. "Uit het dossier kan niet worden vastgesteld dat mijn cliënt deelnam aan een terroristische organisatie", aldus Schilder, die betwist dat D. zich heeft aangesloten bij Jahbat al-Nusra.

Tegenover zijn vader heeft cliënt afstand genomen van IS Advocaat Stephanie Schilder

"Uit niets is gebleken dat cliënt de eed van getrouwheid heeft afgelegd aan IS. Op enig terroristisch gedachtengoed is hij niet te betrappen." Zij verwees daarbij naar een appje dat D. naar zijn ouders had gestuurd na zijn vertrek waarin hij meldt dat hij vanuit humanitair en religieus oogpunt naar Syrië is vertrokken en niet vanuit een terroristisch motief. "Tegenover zijn vader heeft cliënt afstand genomen van IS."

Wapens en fietsen

Over de wapens die D. voorhanden heeft zei een advocaat die D. eerder vertegenwoordigde: "Het hebben van wapens in Syrië is ongeveer hetzelfde als het hebben van een fiets in Nederland."

Advocaat Stephanie Schilder vroeg vrijspraak voor haar cliënt, ook omdat er geen bewijs is geleverd door het OM dat D. deel zou hebben genomen aan gevechtstrainingen.

De uitspraak is op 4 februari.