'Financiele bonus nodig om huisartsen naar Twente te trekken'

Om hoeveel geld het gaat bij de bonus is nog niet besproken, aldus Ilse Duursma, wethouder in Dinkelland en portefeuillehouder Publieke Gezondheid in Twente. Zelf heeft ze wel een nare bijsmaak bij het woord bonus. "Je wilt eigenlijk niet dat een financiële prikkel nodig is. Maar het kan niet anders."

Alleen al in Twente willen de komende vijf jaar 49 van de 300 huisartsen stoppen. Voor 34 van die praktijken is geen opvolger. Praktijken zijn vaak overvol, met soms wel tot drieduizend patiënten. Dat betekent een overvolle werkweek. De nieuwe generatie huisartsen wil minder uren werken dan de vorige generatie en kiest er vake voor om als - parttime - waarnemer aan de slag te gaan.

Verhuizen

Het geld dat huisartsen kunnen krijgen, is vooral bedoeld omdat ze vaak huis en haard moeten overhevelen naar een nieuw gebied. "Vaak zijn huisartsen als ze aan het afstuderen zijn al bezig met het stichten van een gezin, ergens in de buurt van waar hun opleiding zit. Dan willen ze niet zomaar weer verhuizen naar een onbekende regio." De afgelopen jaren werd er al veel gedaan om huisartsen te trekken. Er kwam zelfs een speciale campagne, maar het effect was niet genoeg.

De nieuwe huisartsen zijn nodig, omdat veel huisartsen in Twente de komende jaren met pensioen gaan. Maar dat blijkt vaak lastig. De Almelose huisarts Loek Bergkamp stelde zijn pensioen twee jaar lang uit omdat hij geen opvolger vond. "Het is voor een huisarts een heel naar gevoel om je praktijk maar achter te laten, zonder goede opvolging."

Lees ook: Huisartsentekort loopt op, hoe los je dit probleem op?

Den Haag had al hulp aangeboden bij het probleem, maar daarmee was Twente niet tevreden. Een speciaal adviesbureau zou de vier regio's in Nederland waar het probleem het grootst is gaan helpen. Naast Twente zijn dat Friesland, Zeeland en Noord-Holland. Die hulp heeft Twente echter afgewezen. "Ze wilden het probleem in kaart brengen, maar dat hebben we echt al wel in beeld," aldus Duursma.

Actie

Waar het de huisartsen, zorgverzekeraar en bestuurders echt om gaat is actie. Naast de bonus voor huisartsen willen ze experimenteerruimte. En financiering voor de opleiding tot verpleegkundig specialist en de Phyiscian Assistant, als ondersteuner voor de huisarts. "Er zijn praktijken met meer dan drieduizend patiënten in bijvoorbeeld Losser en Enschede. Daar heb je als huisarts echt hulp nodig om taken aan te kunnen delegeren. Anders is het niet te combineren met een jong gezin."

Wethouder Duursma pleit voor een bonus, betaald door Den Haag. (Foto: )

Als er geen actie wordt ondernomen, ontstaan er volgens Duursma nare situaties waarbij patiënten geen huisarts hebben en zorg missen. Ook zijn er volgens de wethouder situaties waarbij huisartspraktijken worden overgenomen door commerciële partijen. "Waarbij ik niet zeg dat de zorg slechter wordt, maar zorgwekkend vind ik het wel."

Er is gelukkig ook goed nieuws: huisarts Loek Bergkamp uit Almelo heeft inmiddels een opvolger gevonden. Dit is gelukt nadat hij zich met zijn praktijk vestigde in gezondheidscentrum De Klokkenbelt in Almelo. Op deze locatie is veel ondersteuning voor de huisartsen.