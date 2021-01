Advocaten motorclub Satudarah: 'Geen sprake van afpersing horeca Enschede'

Advocaten van de inmiddels verboden motorclub Satudarah zeggen dat er nooit sprake is geweest van afpersing of intimidatie van de Enschedese horeca door leden van die club. Ze reageren daarmee op een aanklacht van het Openbaar Ministerie. De verdediging van de motorclub wil er verschillende getuigen over spreken bij de onderzoeksrechter, onder wie een medewerker van Koninklijke Horeca Nederland.

Dat werd vandaag bekend op een tussentijdse zitting tegen de voormalig landelijke top van de club, onder wie Michel B. uit Enschede. Justitie klaagt de vijf oud-bestuurders aan. Ze zouden een criminele organisatie hebben aangestuurd. In Enschede zou dat onder meer hebben geleid tot intimidatie van de horeca in de binnenstad.

Afpersen horeca

Maar Koninklijke Horeca Nederland heeft volgens de advocaten laten weten dat die nooit signalen heeft gekregen dat motorclubleden in de Enschedese binnenstad horeca-ondernemers hebben afgeperst. Dat in tegenstelling tot verschillende politieagenten, die ervoor zorgden dat er streng tegen de motorclub werd opgetreden.

In 2012 werd het clubhuis van Satudarah in Enschede gesloten. Leden trokken volgens de politie toen massaal naar de binnenstad om de boel te verstieren. Ze zouden de rekeningen niet hebben betaald, zich intimiderend hebben gedragen en portiers hebben mishandeld. Ook zouden horeca-ondernemers moeten betalen voor bescherming van de motorclub. Maar volgens de advocaten heeft Koninklijke Horeca Nederland daar dus een andere lezing over. Advocaten willen ook de eigenaren van verschillende cafés spreken, die volgens justitie afgeperst zouden zijn.

170 getuigen

Naast deze horeca-mensen willen de advocaten nog zo'n 170 getuigen horen. Ze denken zo aan te kunnen tonen dat Satudarah geen criminele organisatie is, zoals het OM voorspiegelt. Volgens justitie is de club naast afpersingen schuldig aan drugs- en wapenhandel, witwassen en mishandeling.

Gepantserde drugswagen

In Twente zou dat gebeurd zijn onder leiding van één van de oprichters van de club, Michel B., tevens voorman van het east-chapter van de club. Die zou zelf ook betrokken zijn bij drugshandel, zo zeggen de opsporingsdiensten. In een gepantserde auto van Italiaanse makelij werd een verborgen ruimte ontdekt, met sporen van wiet en cocaïne. Michel B. zou die auto gebruikt hebben, al was deze het bezit van een clubgenoot.

Ook is hij volgens de openbaar aanklagers betrokken geweest bij de diefstal van 3 kilo wiet. Dat blijkt volgens het OM uit een heimelijke geluidsopname die werd gemaakt in een auto. Maar volgens Michel's advocate heeft haar cliënt daar helemaal niets mee van doen.

One Blood

Het verdedigingsteam van de verboden motorclub wil ook graag de makers spreken van de documentaire 'One Blood'. In die film wordt volgens het OM getoond hoe het eraan toegaat binnen een motorclub. Zo opent de film met een scene, waarin een lid klappen krijgt.

Maar volgens clubleden is deze scene 'letterlijk in scene gezet'. Zo zeggen leden van de voormalige clubtop: "De makers vonden ons leven te saai. Daarom hebben ze ons gevraagd bepaalde zaken uit te voeren, want dat deed het goed op beeld. Ze wilden alleen maar spanning en sensatie."

Proces

Inmiddels zijn al tientallen getuigen gehoord over de gang van zaken bij Satudarah. Maar volgens de advocaten moeten er dus nog veel meer mensen bevraagd worden. De rechtbank maakt haar beslissing daaromtrent over twee weken bekend. In september gaat het strafproces dan weer verder.