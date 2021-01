Marc Nagtegaal scheidsrechter bij Overijsselse derby tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo

Scheidsrechter Marc Nagtegaal heeft volgende week dinsdag de leiding over de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo in de 19e speelronde in de Eredivisie. Het duel begint die avond om 18.45 uur.

Komend weekend komen beide ploegen eerst nog in actie in speelronde 18. Vrijdag gaat PEC op bezoek bij Willem II en daarbij is Sander van der Eijk de leidsman. Heracles ontvangt een dag later Heerenveen en dat duel wordt gefloten door Jochem Kamphuis. De wedstrijd van FC Twente tegen VVV van zondag staat onder leiding van Martin van den Kerkhof. In speelronde 19 staat Twente op woensdag 27 januari tegenover AZ en in Alkmaar is Dennis Higler de leidsman. Bekijk hier het volledige programma in de Eredivisie.

Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles speelt volgende week maandag bij Jong Ajax en daar fluit Edgar Bijl om 18.45 uur voor het begin. Dit is het programma in de Keuken Kampioen Divisie.

Overijsselaars

Björn Kuipers uit Oldenzaal leidt zaterdag de wedstrijd tussen Vitesse en FC Groningen. Bas Nijhuis leidt dezelfde avond ADO Den Haag - FC Emmen en is donderdag 28 januari de VAR bij Ajax - Willem II.