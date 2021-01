Film GGD IJsselland over zelfdoding in première gegaan

"Iedereen kan suïcidegedachten krijgen. Als dat zo is, dan is het belangrijk om het erover te hebben", vertelt Martine Peppelenbos van de GGD IJsselland. Om die reden is vanavond de film 'Waarom niet eerder' van de GGD in première gegaan. De film moet mensen helpen bij het voeren van een gesprek over suïcide.

Zelfmoord is van alle tijden, maar komt in tijden van crisis vaker voor. Toch wordt er weinig gesproken over suïcide. En dat taboe hoopt de GGD, samen met 113 Zelfmoordpreventie, met deze film te doorbreken. Martine Peppelenbos. “Om handvatten te geven hoe je in gesprek kunt gaan met iemand die geen andere uitweg ziet. Dat is namelijk te leren."

Bewust is gekozen om de film op Blue Monday in première te laten gaan. Deze dag staat bekend als de meest deprimerende dag van het jaar.

De trailer van de film:

Bij zelfdoding zijn er vier risicogroepen: mannen van 40 tot 65 jaar, agrariërs, lhbti'ers en jongeren. Tijdens de opnames raakten steeds meer partijen geïnteresseerd en betrokken. Het eindresultaat is een film die volgens Peppelenbos door veel organisaties kan worden gebruikt om intern het gesprek aan te gaan over suïcide.

De film is een afspiegeling van de maatschappij. "Nabestaanden, professionals, een predikant, vrijwilligers van de zelfmoordpreventie en de politie: een breed scala van mensen komt aan bod". legt Peppelenbos uit. Iemand die over zelfdoding nadenkt, ontbreekt echter. "Je merkt dat het taboe daarop nog rust. Het is lastig om te durven delen. En er is schaamte over de eigen gedachten. We hopen dat deze film helpt om er toch over te praten."

De film heeft Peppelenbos samen gemaakt met Marja Fuchs van 113 Zelfmoordpreventie. De film is onderdeel van het project 'Zelfmoord? Praat erover!' waar de elf gemeenten in het verzorgingsgebied van GGD IJsselland extra geld voor hebben vrijgemaakt.