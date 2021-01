Pancratiuskerk in Albergen gaat dicht: "Belangrijk dat de geloofsgemeenschap z'n wens laat horen"

De Heilige Pancratiusparochie bestaat uit negen kerken: Albergen, Fleringen, Geesteren, Langeveen, Mariaparochie, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen. Het pastorale team en het parochiebestuur zien al lange tijd een afname in de deelname aan de sacramenten, het kerkbezoek en de bezetting van vrijwilligersfuncties. Ook is er sprake van dalende inkomsten, terwijl de kosten flink stijgen.

Omdat geloof niet van steen is, zette pastoor Casper Pikkemaat tijdens kerst een 'kerkboom' bij de ingang van de kerk. In de doorzichtige kerstballen konden de kerkgangers hun wensen en ideeën stoppen. Pikkemaat is tevreden met de opbrengst. "Zo'n zestig tot zeventig parochianen hebben een kerstbal gevuld met hun wens of idee."

"Het is met name dat men verlangt naar een plek van samenkomst. Dat je elkaar toch kunt blijven zien en dat je met elkaar kunt blijven vieren in woord en in gebed. Ook een plek van bezinning waar je een kaarsje kunt opsteken vindt men belangrijk", aldus Pikkemaat.

Er zijn ook concrete ideeën waar die samenkomstplekken gecreëerd kunnen worden. "Het zou mooi zijn als we de aula bij de begraafplaats, hier tegenover, kunnen moderniseren en vergroten. Een kerkelijke viering zou op een van onze andere locaties moeten zijn. Het afscheid nemen hier wordt als heel belangrijk ervaren en we kunnen kijken wat daarin mogelijk is", zegt de pastoor hoopvol.

Toch is het niet mogelijk om aan alle wensen van de kerkgangers te voldoen. "We nemen alles serieus, niet alles kan, maar we proberen wel zo veel mogelijk te realiseren.