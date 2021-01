'Uitverkoren' verzorgingshuizen Carintreggeland vandaag al begonnen met vaccinatie bewoners

Iets na half twee vanmiddag reed een busje van de ziekenhuisapotheek van ZGT Hengelo de parkeerplaats op van verpleeghuis Anholtskamp in Markelo. In een blauw koffertje werden de doses van het Pfizer-vaccin naar binnen gebracht. Na een korte uitleg startte daarop meteen het vaccineren van de bewoners die vallen onder de specialist ouderengeneeskunde.

Tien zorgorganisaties gaan eerder vaccineren

"Wij zijn blij en dankbaar dat we door het ministerie van VWS zijn gevraagd om deze week te starten", zegt zorgmanager Rinda Verschoor van Carintreggeland. "We doen zo ervaring op voor andere zorgorganisaties." Landelijk zijn tien zorgorganisaties uitgekozen om eerder te beginnen met vaccineren tegen COVID-19.

Zorgmanager Rinda Verschoor van Carintreggeland (Foto: RTV Oost)

Als alles volgens planning verloopt, hebben eind deze week alle bijna duizend bewoners op de zorglocaties hun eerste prik van het vaccin gekregen. "Dat prikken gebeurt door de verzorgenden", zegt Verschoor. "Ze hebben een extra e-learning gedaan en alles gebeurt onder toeziend oog van een specialist ouderenzorg. Over drie weken herhalen we deze cyclus, als de tweede dosis van het vaccin wordt toegediend."

'Hoog percentage wil vaccin'

Afgelopen week moest er een hoop geregeld worden om het vaccinatieschema rond te krijgen voor de locaties van Carintreggeland. "Het was een mooi logistiek proces", aldus Verschoor. "Dit is toch een lichtpuntje. We zijn bijvoorbeeld ook druk geweest iedereen middels brieven om toestemming te vragen. Voor personen die wilsonbekwaam zijn is toestemming van de familie nodig om te mogen vaccineren. Bijna iedereen neemt het vaccin, we zitten op een heel hoog percentage. Slechts een enkeling wil niet gevaccineerd worden."

De verzorgingshuizen kregen wel vragen naar aanleiding van het nieuws uit Noorwegen. Daar zijn 29 kwetsbare ouderen overleden door de bijwerkingen van het Pfizer-vaccin. Bekende bijwerkingen zijn koorts, misselijkheid en braken. Het ging in Noorwegen om mensen die ouder waren dan 75 en ernstige onderliggende aandoeningen hadden. "Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM", zegt Verschoor. "Er is altijd een arts bij betrokken, op basis daarvan wordt de keuze gemaakt om wel of niet te vaccineren."

Maatregelen verzorgingshuizen blijven van kracht

Over drie weken zijn alle bewoners en vermoedelijk ook alle medewerkers van Carintreggeland gevaccineerd. Maar dat betekent volgens Verschoor nog niet dat alles weer mogelijk is in de verzorgingshuizen. "Voorlopig zullen we de strenge regels nog wel moeten handhaven. Maar deze vaccinatieronde leidt uiteindelijk wel tot meer versoepeling."