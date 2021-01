Burgemeesters Overijssel reageren verdeeld op mogelijke invoering avondklok

Burgemeesters in Overijssel reageren verdeeld op de mogelijke invoering van een avondklok als wapen tegen het coronavirus. De één vindt het een mogelijke optie, de ander is sceptisch en vraag zich af wat het effect is. Morgenavond praten de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's erover in het Veiligheidsberaad.

"Het moet wel zoden aan de dijk zetten." Dat zegt burgemeester Sander Schelberg van Hengelo, die morgen als plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente weer aanschuift bij het Veiligheidsberaad. "Ik denk dat de huidige maatregelen niet voldoende zijn, zeker nu we zien dat de Britse variant oprukt. Ik ben heel benieuwd wat het advies zal zijn, al dan niet een avondklok."

'We moeten meer doen'

Peter Snijders is behalve burgemeester van Zwolle ook voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland. "We moeten meer doen om het virus een halt toe te roepen", reageert hij vanuit de provinciehoofdstad. "Als een avondklok daar aantoonbaar een bijdrage aan kan leveren, dat bijvoorbeeld het reproductiegetal erdoor sterk vermindert, dan is dat een maatregel om toe te passen. Handhaving is volgens mij best goed te organiseren."

'Heel veel vragen'

Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo zegt in principe geen tegenstander van een avondklok te zijn. "Er komen met name in de privésfeer gewoon nog teveel mensen bij elkaar. Dan ZOU, en ik zeg dat met nadruk in hoofdletters, een avondklok een optie kunnen zijn. Maar het roept weer heel veel vragen op", zegt de Almelose burgervader.

Burgemeester Ron König van Deventer laat weten een avondklok een wel heel vergaande maatregel te vinden. Hij wil zeker weten dat het te verantwoorden is en, als het aantoonbaar blijkt te helpen, misschien moet worden ingevoerd. Ook als er geen redelijke alternatieven zijn.

'Dat is een lastige'

De Oldenzaalse burgemeester Patrick Welman zegt niet te weten wat hij van een avondklok mag verwachten. "Dat is een lastige. Ik ben sceptisch over het resultaat. Wat mezelf betreft is het duidelijk. Ik ga 's avonds sowieso al niet naar buiten in deze tijd. En het is natuurlijk de vraag hoe je zoiets gaat handhaven."

Burgemeester Gerrit Jan Kok van Staphorst is niet bij voorbaat tegen. "De avondklok kan worden ingezet als het aantoonbaar en wetenschappelijk kan helpen in de aanpak om corona eronder te krijgen of te houden en er geen andere maatregelen meer te bedenken zijn", laat hij weten.

'In een ongekende crisis'

Burgemeester Rob Welten van Haaksbergen vindt een avondklok logisch in een tijd als deze. "We zitten in een ongekende crisis, zeker als je nu ook kijkt naar die Britse variant. En we moeten de signalen uit de zorg ook heel erg serieus nemen. Maar ik ga niet op de troepen vooruit lopen en laat me leiden door het advies dat morgenavond op tafel komt."

Ook burgemeester John Joosten van de gemeente Dinkelland zegt niet principieel tegen een avondklok te zijn. "We zien de cijfers dalen, maar nog lang niet goed genoeg. En wat is de status van die Britse variant? Er zal strenger opgetreden moeten worden, maar de avondklok is niet de oplossing voor alles. En wat er ook besloten wordt, het moet wel duidelijk zijn."