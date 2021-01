Onenigheid na verkoop bedrijfspand failliet Havi, miljoenenschulden lopen verder op

De miljoenenschulden van het failliet verklaarde touringcarbedrijf Havi lopen alsmaar verder op na nieuwe claims. Intussen is het bedrijfspand in Rijssen voor 1,1 miljoen euro verkocht, maar daarover is onenigheid ontstaan tussen de curator en de kopers. De curator doet verder onderzoek of hij de voormalige directie persoonlijk aansprakelijk gaat stellen voor de schade rond het bankroet.

Niet alleen heeft de fiscus - waar Havi al voor zo'n 6,5 miljoen euro in het krijt stond - een naheffing van ruim zeven ton ingediend, ook de Rabobank heeft zich bij de curator gemeld als schuldeiser en heeft een claim van bijna twee miljoen euro ingediend. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde faillissementsverslag van curator Eric Poelenije.

Aanvankelijk leek de Rabobank geen schuldeiser in dit faillissement, maar volgens de curator was er sprake van 'een miscommunicatie' ten tijde dat hij afgelopen zomer zijn eerste faillissementsverslag indiende. De bank heeft nu alsnog een claim neergelegd bij Havi Beheer en Peter Langhout Reizen, dat onder Havi viel.

Grote beroering

Het faillissement eind 2019 van het touringcarbedrijf veroorzaakte destijds grote beroering in de Nederlandse reiswereld. Vooral omdat Havi een van de grotere spelers op de markt was.

Het bedrijf raakte echter in zwaar weer toen na de terroristische aanslagen met name Aziatische toeristen vanaf 2015 massaal wegbleven uit Europa. Daarop vroeg de directie zelf het faillissement aan en raakten bijna tweehonderd medewerkers hun baan kwijt.

Gecompliceerd onderzoek

Curator Poelenije werkt nu al ruim een jaar aan de afwikkeling van het faillissement, maar dit is een nogal gecompliceerd onderzoek omdat er sprake was van vijf vennootschappen, die nauw aan elkaar gelieerd waren. De curator werkte tot nog toe al bijna 1.500 uren aan de zaak, terwijl het eind nog niet in zicht is.

Wel heeft de curator inmiddels een koper gevonden voor het bedrijfspand aan de Morsweg in Rijssen. Dat is eind vorige maand verkocht voor 1,1 miljoen euro, maar nadat de overeenkomst was beklonken ontstond er onenigheid tussen de curator en twee financiers. Terwijl wordt gezocht naar een oplossing, is de aankoopsom nu geparkeerd op de derdenrekening van de notaris.

Ontevreden klant

De curator heeft - nadat het faillissement was uitgesproken - een deel van Havi voortgezet, waarbij chauffeurs op huurbasis bij drie reisorganisaties werden ingezet. Die constructie zou circa 70.000 euro op moeten leveren, maar met een van deze klanten is ontevreden en weigert te betalen. Uit het faillissementsverslag blijkt overigens niet om welk bedrag het bij de ontevreden klant om gaat.

Opmerkelijke vordering

Tijdens het eerste faillissementsverslag deed zich overigens nog een opmerkelijke situatie voor. Havi Beheer zou nog een vordering van circa vijf miljoen euro tegoed hebben op de Poolse dochteronderneming. Dit bedrag werd door de directie genoemd op het moment dat ze het faillissement aanvroeg. In een later stadium kwam de directie daar echter op terug en verklaarde dat het om een vordering van 'slechts' acht ton zou gaan.

De curator heeft dit nog verder proberen te onderzoeken, maar dit bleek onmogelijk omdat de administratie niet geheel is bijgewerkt, zo schrijft hij in zijn nieuwste verslag.

Aansprakelijk stellen directie

Bij het indienen van zijn eerste faillissementsverslag afgelopen zomer overwoog de curator om de directie persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de schade rond het bankroet. Zo waren onder meer jaarrekeningen niet op tijd gedeponeerd en ontbraken de verplichte accountantsverklaringen. De bestuurders van Havi verklaarden dat de onduidelijkheden in de bedrijfsadministratie het gevolg waren omdat er geen zicht was op 'bepaalde geldstromen uit China'.

De curator heeft over die aansprakelijkheidsstelling nog geen beslissing genomen. Dit heeft hij nog in onderzoek, meldt hij in zijn verslag.

Polen en Roemenië

De curator heeft overigens ook onderzoek gedaan of ook het faillissement van de Havi-dochterbedrijven in Polen en Roemenië moet worden aangevraagd, maar besloten is om dat niet te doen.

Ook blijkt ten tijde dat het faillissement een industriële wasmachine verdwenen. De curator heeft daarvan aangifte gedaan bij de politie, blijkt uit het faillissementsverslag.

Internationale speler

Met name sinds de overname van Peter Langhout in 2016 was Havi Travel een van de grootste Nederlandse touringcarbedrijven geworden, een internationale speler die jaarlijks meer dan 2.500 groepen door heel Europa vervoerde.

Havi had vestigingen in Goor, Lith en Schiphol, maar had ook filialen in Polen, Roemenië en Zwitserland. Ook was Havi Travel actief in India, Cambodja en Indonesië. Het wagenpark besloeg circa honderd bussen. Bovendien reed Havi de spelersbussen van FC Twente, Ajax en De Graafschap.