Overijsselse kiezer vindt aanpak van cybercrime belangrijk thema bij de verkiezingen

Uit het eerste onderzoek bleek dat 'veiligheid' belangrijk is voor kiezers uit onze provincie. In het tweede onderzoek vroegen we daarom welk type veiligheidsonderwerp ze het meest belangrijk vinden. Bijna de helft van de respondenten noemde daarbij cybercriminaliteit (49,3 procent).

Gehackt

"Een vriend van mij is een keer gehackt. Criminelen zaten in zijn computer", vertelt Mike de Hommel uit Steenwijk, een van de deelnemers aan het onderzoek. "Ik dacht dat ik het goed voor elkaar had, maar dat dacht die vriend ook. Ik heb meteen extra maatregelen genomen, qua wachtwoorden en zo. Wat ik van de politiek wil? Extra aandacht voor digitale opsporing. Maar ik heb nog geen idee welke partij dat wil."

Ik vind het heel gevaarlijk...Kijk maar naar de gemeente Hof van Twente. Er zou wel meer aandacht naar het bestrijden van criminaliteit op internet mogen gaan. Nick Strijker, deelnemer onderzoek

Ook andere deelnemers hebben ervaring met cybercriminaliteit en willen dat de politiek daar meer tegen doet. "Toevallig afgelopen zaterdag nog. Ik kreeg op Facebook een vriendschapsverzoek van een vriendin van mij, van een account met haar telefoonnummer erbij." Toen hij haar daar naar vroeg, bleek het account niet van haar.

"Ik vind het heel gevaarlijk. Tegenwoordig gaat er zo veel online. Kijk maar de gemeente Hof van Twente (die werd gehackt door criminelen). Je hebt overal politie, maar op internet niet. Er zou wel meer aandacht naar het bestrijden van criminaliteit op internet mogen gaan."

Dat de zorgen over cybercriminaliteit toenemen, is niet zo gek. Want digitale criminaliteit is het afgelopen jaar flink toegenomen, zo blijkt uit cijfers van de politie. Vooral digitale fraude als phishing, helpdeskfraude of vriend-in-noodfraude steeg explosief met meer dan 50 procent. Ook fraude via online verkoopsites nam toe, evenals het hacken en gijzelen van computernetwerken.

Andere criminaliteit

Andere vormen van criminaliteit die voor kiezers belangrijk zijn bij hun politieke keuze zijn terrorisme (32,2) en geweldsmisdrijven (31,5). Ook de aanpak van georganiseerde misdaad wordt door ruim een op vier kiezers belangrijk gevonden.

De autobranden, die onder meer in Enschede en Deventer veelvuldig plaatsvonden, zijn voor de meeste kiezers geen thema. Deelnemers konden twee antwoordmogelijkheden aankruisen.

Aanpak coronacrisis

In het tweede verkiezingsonderzoek komt verder naar voren dat zes op tien kiezers de zorg belangrijk vinden. Ook zegt 38,5 procent van de kiezers dat de aanpak van de coronacrisis van invloed is bij hun partijkeuze.