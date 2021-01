Van Wermeskerken langer bij PEC Zwolle

Van Wermeskerken kwam anderhalf jaar geleden over van Cambuur. Sindsdien speelde hij 35 wedstrijden voor PEC Zwolle. De vleugelverdediger was dit seizoen goed voor twee assists. "Verdedigend staat hij zijn mannetje, maar ook opbouwend en in aanvallend opzicht laat hij zich gelden", constateert Willems tevreden.

Nationale selectie van Japan

Ook Van Wermeskerken is blij met zijn langere verblijf in de provinciehoofdstad: "De afgelopen anderhalf jaar heb ik me goed kunnen ontwikkelen en dat resulteerde in een vaste basisplaats. Ik zit hier goed op mijn plek, dus voor mij is het een logische stap om mijn contract te verlengen", aldus de rechtsback. "Daarbij is het mijn persoonlijke ambitie om de komende periode alles te geven, om zo in aanmerking te komen voor een plek in de nationale selectie van Japan."

Eerder verlengden ook Sam Kersten, Eliano Reijnders en Dean Huiberts al hun verbintenis bij PEC Zwolle.