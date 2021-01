Vijf jaar cel geëist voor brute overval op Enschedese weduwe

Tegen een 21-jarige man uit Enschede, die ervan verdacht wordt dat hij vorig jaar een brute woningoverval in zijn woonplaats pleegde, is vijf jaar cel geëist. Ook zou de man de schade van 112.000 euro moeten vergoeden.

Volgens de officier van justitie staat vast dat de Enschedeër een van de twee mannen is die in juni vorig jaar de 61-jarige weduwe van een bekende horecaondernemer overviel. In haar woning aan de Allemansveldweg dwong het duo met geweld om sieraden en waardevolle horloges af te geven. Op het moment van de overval was het nog volop licht, maar er was niemand die het zag gebeuren.

Kluis

Het lijkt erop dat de overvallers bewust naar de woning van het slachtoffer waren gekomen. Wat ze precies zochten is niet duidelijk, wel duidelijk is dat ze bij het openen van de kluis teleurgesteld waren. Volgens het slachtoffer was een van de overvallers, een man met een opvallende gouden tand, erg agressief terwijl de andere zijn excuses maakte.

De man werd aangehouden toen er veel tips binnenkwamen na een uitzending van Opsporing Verzocht. Er waren niet alleen veel bellers die hem herkenden als de 'agressieve' overvaller. Zijn schoonvader zocht contact met een medewerkster van het slachtoffer en vertelde haar dat een deel van de buit verkocht was in Antwerpen.

Antwerpen

Dat de 21-jarige inderdaad in Antwerpen was, werd duidelijk toen een taxichauffeur vertelde dat hij de man naar België bracht. Daar kreeg hij vele honderden euro's voor. De verdachte ontkent. Hij zegt dat hij niets te maken heeft met de overval. De man ontkent niet dat hij in Antwerpen was, maar dat zou te maken hebben met geld dat hij nog tegoed had van een oud-inwoner van Enschede. Volgens de verdachte had hij een eigen hennepkwekerij en had hij de man uit Antwerpen een kilo wiet op de pof meegegeven.

Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs tegen de Enschedeër om hem lang op te sluiten. De advocaat van de man vroeg de rechtbank om vrijspraak. Hij zegt dat er voornamelijk losse eindjes zijn in het dossier.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.