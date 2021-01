Gemeente buigt zich over klachten stadsdienst Zwolle

De gemeenteraad van Zwolle gaat in debat over de problemen rondom het openbaar vervoer in de stad. In Zwolle zijn sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling met electrische bussen van Keolis, een groot aantal haltes en buslijnen verdwenen of aangepast. Tot onvrede van inwoners uit onder meer Holtenbroek, Berkum, Stadshagen en de Aa-landen.

Uit de wijken regent het klachten over de volgens velen verslechterde dienstregeling. Reden voor SP, het CDA en de PvdA om het onderwerp op de Zwolse raadsagenda te laten zetten.

Klachten regen

Ook het feit dat Keolis veel bussen na acht uur ‘s avonds niet meer laat rijden resulteert in een hoop negatieve geluiden. Het voorstel om hierover raadsbreed een debat te voeren werd gisteren unaniem gesteund door de fracties in de gemeenteraad. Ze willen in gesprek om een eensluidend en duidelijk advies richting provincie Overijssel af te geven.

Provincie aan zet

De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de regio en zal in 2022 de concessie openbaar vervoer opnieuw uitschrijven. Op dat moment is het van belang dat de gemeente Zwolle haar wensen ten aanzien van het stad- en streekvervoer helder heeft gecommuniceerd. Ook de fractie van Swollwacht stemde in met een debat over de kwestie, maar memoreerde wel dat niet de gemeente maar in eerste instantie de provincie Overijssel aan zet is om de klachtenregen nader te onderzoeken.