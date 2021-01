Hengelose Nynke praat met koningin Máxima over depressiviteit op Blue Mondey

Het was een speciale Blue Monday voor de Hengelose Nynke Asbroek. Ze had vandaag met koningin Máxima een gesprek over depressiviteit bij jongeren. "Heel bijzonder. Ze stelde goede vragen en was oprecht geïnteresseerd. Want het is voor jongeren in deze coronatijd heel lastig."

Nynke runt samen met Maartje Harms het YouTubekanaal Zaressa, goed voor 25.000 abonnees. Ze zijn daarmee een bekendheid in de paardenwereld. Ook is ze betrokken bij MIND, een organisatie die psychische problemen bij mensen probeert te voorkomen. Omdat ze met Zaressa een jonge doelgroep hebben, krijgt Nynke vanuit diverse kanten signalen van jongeren over depressiviteit. "Jongeren die door corona in de mentale problemen komen, omdat ze op dit moment geen perspectief hebben", legt ze uit.

Een andere groep had al mentale problemen. "En door corona is dat erger geworden. Ze kunnen moeilijker terecht voor hulp, omdat wachtlijsten oplopen en hulp wordt stopgezet of over gaat naar online behandeling wat niet aansluit."

Contact met lotgenoten

De koningin vroeg aan Nynke waar jongeren vooral behoefte aan hebben. "Duidelijkheid over de situatie. Wanneer je het gevoel van controle verliest, heb je eerder stress. Dat is een voedingsbodem voor een depressie en alle gevolgen van dien." Het tweede punt is contact met lotgenoten. "Dat is nog best moeilijk. Je wilt stimuleren dat jongeren elkaar op een positieve manier kunt treffen."

Het gesprek met koningin Máxima was voor Nynke al met al een bijzondere ervaring. "Ik vond het prettig dat ze zo betrokken was en zich hiervoor inzet."