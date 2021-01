Programma: Achtste finales KNVB Beker en waterpoloërs weer het zwembad in

Betaald voetbal

We beginnen deze week in het betaald voetbal met de achtste finales van de KNVB Beker. Vanavond, morgenavond en donderdag wordt er gespeeld voor een plek in de kwartfinales. Twee Overijsselse clubs maken daar nog kans op. Morgenavond gaat Heracles Almelo op bezoek bij Feyenoord in De Kuip en donderdag speelt Go Ahead Eagles in Venlo tegen VVV.

In de Eredivisie opent PEC Zwolle vrijdag speelronde 18 bij Willem II. Een dag later ontvangt Heracles Heerenveen en komt VVV naar Enschede voor het duel met FC Twente. Een stap lager gaat Go Ahead Eagles maandagavond bij Jong Ajax proberen de ongeslagen reeks te verlengen.

Basketbal

De basketballers van Landstede Hammers spelen deze week alleen op donderdag. Dan staat het thuisduel met Heroes op het programma. Ook voor de vrouwen is de competitie inmiddels hervat. Jolly Jumpers kwam na de hervatting nog niet in actie. Zij spelen op zaterdag 30 januari bij Grasshoppers.

Volleybal

Bij de volleybalsters staat er opnieuw een Overijssels onderonsje op de rol. Koploper Apollo 8 uit Borne krijgt zaterdag Set-Up'65 op bezoek in de Eredivisie. Regio Zwolle is de nummer drie en gaat op bezoek bij nummer twee Sliedrecht. Eurosped speelt zaterdagmiddag bij Talentteam Papendal.

Waterpolo

De waterpolomannen en -vrouwen gaan komend weekend het seizoen hervatten met het bekertoernooi. Er wordt bij beide gespeeld in twee poules. De mannen van Het Ravijn zitten in een poule van zeven en de vrouwen van vijf. De competitie gaat weer verder in februari.