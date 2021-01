Huisartsen in Overijssel blij met mogelijkheid om eerder te vaccineren

De huisartsen worden alsnog deze en volgende week gevaccineerd tegen het coronavirus, meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). "Omwille van de snelle opkomst van de Britse variant van het coronavirus is in overleg gekozen om alle huisartsen in de komende twee weken te vaccineren met het Moderna-vaccin", laat LHV weten.

Felle kritiek

De vereniging uitte onlangs nog felle kritiek op minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid omdat hij tot februari wilde wachten met het inenten van de huisartsen. Volgens LHV kwam dat doordat de eerste levering Moderna-vaccins voor huisartspatiënten te klein is om ook huisartsen en personeel mee in te enten.

Volgens LHV kunnen alle huisartsen nu toch de komende weken ook een prik krijgen door bij de eerste leveringen van Moderna-vaccin geen voorraad aan te houden voor de tweede inenting met het vaccin.

'Ik ben pragmatisch'

Hoe moet dat dan met de tweede inenting voor huisartsen? Pezeshki Nia wil niet zo ver vooruit denken. "Ik ben pragmatisch", zegt hij. "Er is nu een mogelijkheid dus moeten we ons nu ook in laten enten. Ik heb altijd gezegd dat ik de eerste zou zijn die mij zou laten prikken als er een vaccin beschikbaar is."

Huisarts Marieke Nijhof uit Enschede, bestuurslid van de LHV Kring Twente sluit zich aan bij haar collega uit Rouveen. Ook zij vindt het uiteraard mooi dat huisartsen nu eerder ingeënt kunnen worden.

Britse variant

Dat huisartsen nu het risico lopen dat ze de tweede vaccinatie niet kunnen halen omdat er geen voorraad meer beschikbaar is van het Moderna-vaccin, neemt ze voor lief. "Op deze manier hebben we in ieder geval wat bescherming tegen het virus", zegt ze wijzend op de extra risico's die de Britse variant van het virus met zich meebrengt. "Het is geen reden om het helemaal niet te doen."

Ze hoopt dat er tegen de tijd dat de huisartsen de tweede vaccinatie moeten halen er toch genoeg vaccins beschikbaar zullen zijn. "Het zijn vaak dagkoersen", aldus Nijhof wijzend op de beschikbare aantallen vaccins.

'Gelukkig als dat ding in mijn arm zit'

Huisarts Ingeborg van Lingen uit Nijverdal is duidelijk. "Ik ben gelukkig als dat ding in mijn arm zit." Want ze maakt zich grote zorgen. "De zorg zit al aan z'n max en dan heb je ook nog die veel besmettelijker Britse variant, die onderhand al in Twente is opgedoken. Het is alleen maar goed dat de huisartsen nu ook snel aan de beurt komen."

Haar Oldenzaalse collega Andrew Oostindjer is voorzitter van het Crisisteam Huisartsenzorg Twente. Ook hij is blij. "Hoe eerder hoe beter. Je moet mensen vaccineren die het grootste risico lopen. Dat zijn natuurlijk de mensen op de ic's en in de zorg, maar daar horen ook de huisartsen bij. Wij lopen ook risico's door onze contacten met mensen met corona. En ik ben niet bang dat er tekorten ontstaan. Er komen genoeg nieuwe vaccins bij., neem ik aan"