Nieuwe tegenvaller voor FC Twente: Oosterwolde enkele weken niet inzetbaar

Oosterwolde liep zijn kwetsuur op in het duel met Ajax, maar de schade lijkt mee te vallen. Het is voor trainer Ron Jans wel de tweede tegenvaller in korte tijd, want recent werd bekend dat Vaclav Cerny dit seizoen niet meer in actie komt door een zware knieblessure. Ook dat gebeurde tegen Ajax.

Ebuehi

En dan is er ook nog het vraagstuk Tyronne Ebuehi. De rechtsback, die in zijn eerste maanden indruk maakte bij FC Twente, viel afgelopen zondag uit tegen FC Groningen met een enkelblessure. Foto's hebben echter uitgewezen dat er geen breuk zit in de enkel van Ebuehi. De duur van zijn afwezigheid is nog niet bekend.

Gijs Smal is de komende duels de vervanger van Oosterwolde. Aan de rechterkant in de achterhoede - waar FC Twente na het uitvallen van Ebuehi grote problemen kende tegen FC Groningen - zijn Nathan Markelo en Julio Pleguezuelo de aangewezen kandidaten om de Nigeriaans international te vervangen.

Narsingh

Technisch directeur Jan Streuer is inmiddels druk bezig om de selectie van Jans te voorzien van een kwaliteitsimpuls in de voorste linie, waar Cerny dus is weggevallen. Streuer heeft een lijst van tien aanvallers, waarvan er nu drie opties serieus onderzocht worden. Op de naam van Luciano Narsingh wilde Streuer niet ingaan, maar ontkennen dat de Feyenoord-aanvaller op het wensenlijstje in De Grolsch Veste staat, deed hij ook niet.

Nieuwe gezichten

Toch kan Jans al wel twee nieuwe gezichten verwelkomen op het trainingsveld. Bram Marsman (geen familie van voormalig Twente-doelman Nick Marsman) en Jahnoah Markelo (het broertje van) trainen vanaf vandaag mee met de eerste selectie. Beide spelers maken deel uit van de FC Twente/Heracles Academie en volgen voor de duur van drie weken een trainingsstage bij de selectie.