Lotte (14) voor herdenkingsbijeenkomst nog één keer naar school gebracht

Klasgenoten van Lotte (14) uit Almelo nemen woensdagmiddag afscheid van hun medescholier, die vorig weekeinde door een misdrijf om het leven kwam. De school is er - in samenspraak met de familie van Lotte en de GGD - in geslaagd een ‘coronaproof’ herdenkingsbijeenkomst te organiseren. Daartoe zal de kist met het lichaam van Lotte naar school worden overgebracht, waarna klasgenoten en docenten afscheid van haar kunnen nemen.

Ook burgemeester Arjen Gerritsen zal erbij zijn op school.

De opleiding van Lotte, het Zone.college in haar woonplaats Almelo, was meteen na haar dood al van plan een bijeenkomst te organiseren, maar COVID-19 maakte dat extra lastig. “In samenspraak met de GGD, maar ook de gemeente en politie is besloten tot deze aanpak”, aldus Jeroen Baardemans, woordvoerder namens de familie.

'Waardige herdenking'

De bijeenkomst is vooral bedoeld voor leerlingen van 2G1, de klas van Lotte. Maar ook enkele andere naaste vriendjes en vriendinnetjes van Lotte zullen erbij zijn. “Het zal in totaal om hooguit enkele tientallen personen gaan”, aldus woordvoerder Baardemans. “Vanwege corona kan de bijeenkomst namelijk alleen op uitnodiging worden bijgewoond.”

De familie is volgens Baardemans opgelucht dat het ondanks corona toch is gelukt een bijeenkomst te organiseren, waarbij Lotte op waardige wijze kan worden herdacht. “Vooral ook omdat de school een belangrijke rol in haar leven speelde", zegt Baardemans.

Condoleance

Vanavond is er bij het Uitvaarthuis Twente in Almelo eerst nog een condoleancebijeenkomst. Hiervoor worden mensen opgeroepen om zich - vanwege corona - in verschillende groepen op verschillende tijdstippen te melden. Daarbij zijn groepen op basis van het alfabet ingedeeld.

Na afloop van de herdenkingsbijeenkomst van woensdagmiddag op school zal het lichaam van Lotte worden overgebracht naar het crematorium. “Vanwege corona kunnen daar sowieso al niet veel mensen bij zijn, maar los daarvan vindt de crematieplechtigheid in alle beslotenheid plaats. De familie heeft vooral behoefte aan rust en privacy”, aldus zegsman Baardemans.

Herdenkingshoekje

Los van de bijeenkomst van woensdagmiddag heeft de school sinds vorige week een speciaal herdenkingshoekje ingericht voor Lotte. Daar brandt een kaarsje bij haar foto en ligt er een condoleanceboek, waarin scholieren een persoonlijke boodschap kwijt kunnen. Daar wordt volop gebruik van gemaakt.

Vader en zonen vast

Lotte's lichaam werd vorige week zondagmiddag gevonden in een sloot aan de rand van industrieterrein Het Wendelgoor in Almelo. Ze bleek door een misdrijf om het leven gebracht.

In het onderzoek naar haar dood worden een vader en zijn twee minderjarige zonen van 15 en 17 jaar vastgehouden. Hun voorarrest is eind vorige week met veertien dagen verlengd.