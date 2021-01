Circusondernemer Dennis staat al negen maanden in de drek bij Bathmen: "Moeilijk om positief te blijven"

Dennis groeide op in een circusfamilie; zes generaties gingen hem voor. Zijn hele leven reist hij al rond, waarbij hij meestal een week op dezelfde plek blijft.



Verveling

In september kreeg Dennis zijn laatste applaus. Verveling en wanhoop slaan toe. Zowel bij hem als bij zijn circusdieren. “Ik hoop dat ik voor mijn dieren kan blijven zorgen”, zegt Dennis. “Ik ben met ze opgegroeid.”

Het circusterrein is veranderd in een modderpoel (Foto: RTV Oost)

Terwijl de eerste voorstelling nog lang niet in zicht is, lopen de kosten gewoon door. “Binnenkort moeten we de hoefkappen vervangen”, zegt Dennis terwijl hij naar zijn paarden wijst. “Het voeren van alle dieren kost ook zo’n vierhonderd tot vijfhonderd euro per week.”



Ivan de kameel

En dan is er nog Ivan, een kameel. Het dier heeft z’n enkel verzwikt. “Daar komen ook weer onkosten bij waar we niet op zitten te wachten.”

Ivan, de geblesseerde kameel (Foto: RTV Oost)

Het circus krijgt ondertussen steun van boeren, die regelmatig hooibalen langs brengen voor de dieren. “Vanochtend hebben we nog hooi gekregen, daar zijn wij heel dankbaar voor. Al neemt die steun langzaam af.”



Dennis hoopt in maart weer aan de slag te kunnen. “Of we het halen? Dat is fifty fifty.” Stoppen als circusartiest is voor Dennis in ieder geval géén optie. “Ik kan mij niet voorstellen dat ik iets anders ga doen. Ik leef voor het circus.”