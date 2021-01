Enschedese drugscrimineel verbreekt zwijgen over moordpoging op snelweg

"Ik heb de code gebroken", zegt de Enschedese drugscrimineel Abdi. Met de 'code' bedoelt hij de 'zwijgplicht' in het criminele milieu. Abdi deed bij de politie een boekje open over een schietpartij op de snelweg bij zijn woonplaats. "Achteraf gezien, had ik mijn verhaal eerder moeten vertellen."

Zelf is hij één van de vier verdachten, die bij de moordpoging in juli 2018 betrokken zouden zijn. Maar hij zegt dat 't hem is "overkomen". Hij zegt dat hij met de drie medeverdachten in een auto op weg was gegaan naar een drugsdeal. Die liep uit de hand en mondde uit in een knokpartij, aldus Abdi.

Schietpartij bij 140 km/u

De vechtpartij zou met een Rotterdammer zijn geweest, die daarna is weggereden. "We zijn achter hem aan gegaan", zegt Abdi. "En op een gegeven moment ging de bijrijder voorin uit het raam hangen en riep 'we gaan hem bang maken!'. Daarna pakte hij een wapen en begon te schieten. Ik kon toen de auto niet meer uit, want we reden met 140 of 150 kilometer per uur."

Ik word beschoten! 112 melding doelwit

Het Rotterdamse doelwit merkte dat hij werd beschoten en belde 112. In opnames is te horen dat hij verschillende keren roept: "Ik word beschoten!" Je hoort zelfs de kogels langs fluiten.

Schiethanden

Een half uur na de schietpartij worden de vier verdachten aangehouden. Op camerabeelden is te zien dat Abdi een mes verstopt en dat een medeverdachte een pistool in een plantenbak propt. Alle vier hebben schotresten op hun handen, blijkt uit forensisch onderzoek. Volgens henzelf omdat ze elkaar een hand hebben gegeven na de schietpartij, of door overhandiging van het pistool of telefoon.

Moordzaak

Ook bestaan er afgeluisterde telefoongesprekken, waarin door de bellers gevraagd wordt om een "ijzer". Daarmee wordt een wapen bedoeld. De telefoons van de verdachten werden in die tijd afgeluisterd, omdat ze in beeld waren voor een moordzaak. Het gaat dan om de moord op Ali Aydin.

Maar wie heeft er dan op de snelweg geschoten? Het Rotterdamse doelwit zegt dat Abdi heeft geschoten. De drie medeverdachten ontkennen te hebben geschoten. En Abdi zelf wijst naar één van de medeverdachten als schutter.

Strafeis 6 jaar cel

Voor het Openbaar Ministerie maakt het niet uit wie er heeft geschoten. "Ze waren samen uit, samen thuis. en daarom alle vier even schuldig." Tegen alle vier verdachten is zes jaar cel geëist.