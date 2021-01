In beeld: winkeldief steelt geurtjes bij drogist in Haaksbergen

De man is met de tatoeage in zijn nek een opvallende verschijning. Als hij in de dagen vlak voor kerst een beetje in de winkel rondhangt, vertrouwt het personeel het niet helemaal. Een medewerkster vraagt of ze hem kan helpen en daar geeft de man in gebrekkig Engels antwoord op.

De man staat nog een tijdje bij de uitgang van de winkel en verdwijnt dan ineens met het mandje vol met geurtjes. Hem achterna rennen helpt al niet meer, want hij springt op de fiets en verdwijnt snel uit het zicht. Wie weet wie deze man is? Wie weet waar hij rond kerst was en waar hij nu is?

Tips

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Haaksbergen een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link