Opnieuw bejaarde in Rijssen-Holten slachtoffer van criminelen die bankrekening plunderen

Een 80-plusser in Rijssen krijgt een alarmerend telefoontje van iemand die zegt dat hij van de bank is en dat er in Amsterdam veel geld van haar rekening is overgemaakt. Het slachtoffer wordt bloednerveus van de mededeling, maar de 'bankmedewerker' stelt haar gerust.

Knip de bankpas in stukken, spreek uw pincode in in onze speciaal beveiligde box, dan haalt een bankmedewerker de kapot geknipte pas op en alles komt goed criminelen lokken ouderen zo in de val

Het is een gewetenloze opzet om aan de chip van de bankpas te komen, want die is in combinatie met de ingesproken pincode letterlijk geld waard. De rekening van de -vaak telefonisch geïntimideerde- ouderen wordt vervolgens leeg getrokken. Bijvoorbeeld door deze man in Rijssen. Wie herkent hem?

Tekst gaat verder onder de video

Hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt?

De politie heeft een speciale webpagina met tips hoe je moet omgaan met de telefoontjes van criminelen en wat je kan doen om te voorkomen dat je al je geld kwijtraakt door spoofing.

Herken je de man?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Rijssen-Holten een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link