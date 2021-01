Overijsselse ziekenhuizen bezorgd over Britse coronavariant: "Horrorsituatie zoals in Engeland voorkomen"

Eerst het goede nieuws: het aantal coronabesmettingen in zowel Twente als IJsselland daalt al een aantal dagen. Maar daar blijft het ook bij wat betreft positief nieuws, want van die daling is in de ziekenhuizen nog niets terug te zien. Het effect van dalende besmettingscijfers is volgens de ziekenhuizen pas na een week of twee zichtbaar.

Veertig tot zeventig procent besmettelijker

De Overijsselse ziekenhuizen en de GGD zeggen daarentegen 'grote zorgen' te hebben over de Britse variant van het coronavirus, die gisteren officieel ook in Twente werd vastgesteld. De Britse variant is veertig tot zeventig procent besmettelijker dan het 'normale' coronavirus. Hoe wijdverspreid het virus inmiddels al in Overijssel is, is nog onduidelijk. De angst van de ziekenhuizen in de provincie is dat bij meer besmettingen, ook het aantal ziekenhuisopnames weer stijgt.

"Als die variant zich verder verspreidt, kan het aantal covidpatiënten toenemen", zegt een woordvoerster van Isala in Zwolle. "Dat is een erg zorgelijke situatie, gezien de huidige druk op de zorg en de IC. Het kan betekenen dat we de reguliere zorg verder zullen moeten afschalen. We maken ons, uiteraard, zorgen over deze Britse variant."

Het is een erg zorgelijke situatie, gezien de huidige druk op de zorg en de IC Woordvoerder Isala in Zwolle

Zorgen zijn er ook bij ziekenhuis ZGT in Almelo. Hier bereidt men zich voor op mogelijk grotere aantallen patiënten die moeten worden opgenomen als de Britse variant om zich heen gaat grijpen. "We zorgen dat we alles goed op de rit hebben", vertelt bestuursvoorzitter Hilde Dijstelbloem. "We doen alles in samenspraak met onze partners in de regio. Want als het druk wordt in ZGT, dan wordt het ook druk bij de huisartsen, de ambulance en de verpleeg- en verzorgingshuizen."

De bestuurder van het ZGT over het Britse coronavirus:

Toestroom van patiënten

In het ZGT is het momenteel relatief rustig. Dijstelbloem: "Het ziekenhuis ligt vol. We kunnen het goed aan. Maar we kijken ook verder, omdat de Britse variant wellicht tot meer toestroom van patiënten leidt."

Het ziekenhuisbestuur stelt zich bijvoorbeeld de vraag wat te doen als niet iedereen kan worden opgevangen in het ziekenhuis. "Hoe doen we dat dan met de huisartsen voor de mensen thuis en hoe pakken we het aan in de verpleeg en verzorgingshuizen? We stemmen dit met elkaar af in de regio."

Uiteindelijk kunnen we alleen maar doen wat we doen ZGT-bestuursvoorzitter Hilde Dijstelbloem

Code zwart

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zei onlangs dat eind januari code zwart dreigt voor de Nederlandse ziekenhuizen. Daarbij moeten artsen kiezen welke patiënten nog behandeld kunnen worden en wie moet worden geweigerd. Diegene zou daardoor kunnen sterven.

'Code zwart', die term is volgens een woordvoerster van het Deventer Ziekenhuis de afgelopen periode in elk ziekenhuis in Nederland wel een aantal keer gevallen.

"We zullen immers altijd moeten blijven nadenken over verschillende scenario’s. Dat doen we in nauwe samenspraak met collega-ziekenhuizen in de regio. Het gaat altijd over hoe we zo lang mogelijk de best mogelijke zorg kunnen geven binnen de mogelijkheden die wij als ziekenhuis hebben."

Ruimtes

"Uiteindelijk kunnen we alleen maar doen wat we doen", vertelt ZGT-bestuursvoorzitter Hilde Dijstelbloem. "We kijken goed naar onze ruimtes. Hoe kunnen we die in het geval van een code zwart zo optimaal mogelijk benutten. We kijken ook goed naar de inzet van personeel en dan bekijken we in hoeverre we het aan kunnen. "

ZGT-bestuursvoorzitter Hilde Dijstelbloem (Foto: RTV Oost)

Horrorscenario

De Britse variant boezemt bij ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede het nodige ontzag in. "De waarschuwing uit Engeland en Ierland is goed aangekomen. Als je ziet hoe het er daar momenteel aan toegaat, dat is een horrorscenario", zegt bestuurder Jan den Boon. "Zo'n situatie moeten wij koste wat kost voorkomen."

Het is volgens Den Boon onzeker of de zorg een forse toename van het aantal besmettingen aan kan. "Afschalen van planbare zorg is iets wat we absoluut niet willen. Dit gaat immers ten koste van de gezondheid van anderen. Wij leveren nu nog de acute en de urgente zorg. We kunnen dat voor een periode verder afschalen tot uitsluitend acute zorg. Andere mogelijkheden om de capaciteit te verhogen, hebben we eigenlijk niet."

Erg druk in ziekenhuizen

Hoewel het Britse coronavirus al door Twente woekert, is het volgens MST en ZGT nog steeds 'te druk' in de ziekenhuizen. Dijstelbloem: "Iedereen die niks in het ziekenhuis te zoeken heeft, verzoeken we om weg te blijven. En we doen bij dezen ook de oproep: kom met niet meer dan één persoon op visite of als begeleider naar het ziekenhuis. En houd je aan de maatregelen."

Iedere verpleegkundige die niet ziek is, zijn twee handen extra Jan den Boon, MST

Weinig lichtpuntjes

De coronacrisis laat weinig ruimte voor lichtpuntjes. Als bestuurder Jan den Boon er al één moet benoemen, dan is dat volgens hem de vaccinatie van het zorgpersoneel. "Het is nog iets te vroeg om daar de effecten van te zien. Iedere verpleegkundige die niet ziek is, zijn twee handen extra. Dat kan precies het verschil maken."