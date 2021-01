Blunderende Blaswich klaar voor Feyenoord: "Ben nu niet ineens een slechte keeper"

Janis Blaswich is vastberaden zich morgen in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord te revancheren voor de blunders die hij afgelopen week maakte tegen FC Utrecht. De Duitse goalie van Heracles behoort vaak tot de uitblinkers in Almelo, maar weet hoe het werkt in het voetbal. "Slecht slapen van zulke blunders doe ik dan ook niet."

"Een voetballer maakt nou eenmaal fouten. Als je dat als doelman doet, is het vaak een doelpunt. Dat is het leven van een keeper. Het is jammer, maar het is gebeurd en niets meer aan te doen", blikt Blaswich terug op de pijnlijke avond in de Domstad.

Oud genoeg

De sluitpost wordt in mei 30 jaar en draait dus al wat jaartjes mee in de voetballerij. "Slecht slapen van zulke blunders doe ik niet. Ik ben oud genoeg om daar mee om te gaan. Het hoort erbij. Er is geen mens op de wereld die geen fouten maakt. Ik ben nu niet ineens een slechte keeper", vervolgt hij.

Toekomst

Ondanks zijn blunders tegen FC Utrecht is Blaswich ook dit seizoen een stabiele factor in de ploeg van trainer Frank Wormuth. In Almelo heeft hij nog een contract tot deze zomer en dus kan het zomaar zijn dat hij volgend seizoen elders speelt. "Daar denk ik nog niet over na. Ik probeer gewoon mijn best te doen voor Heracles. In het voetbal kan er van alles gebeuren, al wil ik nog wel een keer een stap maken. Ik ben nu 29, maar wil zeker nog tien jaar doorgaan."

Feyenoord-uit

Terug naar de actualiteit. Morgenavond kan Blaswich weer laten zien waarom hij één van de sterkhouders van Heracles is. In De Kuip staat dan het bekerduel met Feyenoord op het programma. "Het wordt een drukke avond, maar we hebben al meerdere goede wedstrijden gespeeld tegen Feyenoord", doelt hij op de laatste twee edities in Rotterdam, toen Heracles een punt uit het vuur sleepte.

"Tegen grote tegenstanders ben je onbewust altijd extra gemotiveerd. Normaal gesproken is Feyenoord de favoriet, maar wij kunnen ze wel pijn doen. De beker is een kans op Europees voetbal, dat is motivatie genoeg, lijkt me", aldus Blaswich, die nog niet weet of hij Mats Knoester voor zich heeft spelen. De verdediger is nog een twijfelgeval. Voor de van een zware blessure herstellende Navajo Bakboord komt de bekerpot nog te vroeg.

Radio Oost

De bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo vangt morgen aan om 18.45 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Oost.