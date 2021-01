"Meer dan dertig interessante initiatieven voor voormalig azc Azelo"

Borne onderzoekt opnieuw de mogelijkheden voor de voormalige azc-locatie, nadat het gemeentebestuur eind vorig jaar door de gemeenteraad werd teruggefloten. Het college wilde de locatie voor drie jaar verhuren aan het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), dat het plan had om er opnieuw honderden asielzoekers te huisvesten. Het voornemen stuitte op veel verzet van de buurtbewoners en de gemeenteraad. Al voor de sluiting van het azc in 2019 was beloofd dat er op die locatie nooit meer asielzoekers zouden komen. Zowel de raad als de omwonenden werden ook niet bij de nieuwe plannen betrokken.

Motie van treurnis

Half december trok het college het voorstel in, maar het vertrouwen in het Bornse bestuur liep een flinke deuk op. Tijdens de raadsvergadering vorige week kreeg verantwoordelijk wethouder Kotteman een motie van treurnis aan de broek. Raadsleden noemden het proces rond het voormalige azc onder meer "politieke onkunde", "oliedom" en "bestuurlijk zeer zwak." Kotteman betuigde namens het gemeentebestuur spijt en beloofde bij alle toekomstige plannen voor het voormalige azc de gemeenteraad en de omwonenden vroegtijdig te betrekken.

Opnieuw wordt nu gekeken naar alle scenario's voor het terrein, dat de gemeente volgende maand voor 900.000 euro overneemt van het COA. In 2018 is met de gemeenteraad afgesproken dat dit bedrag terugverdiend moet worden. De afgelopen twee jaar heeft de zoektocht naar een nieuwe invulling nog niet tot resultaat geleid. Lange tijd werd ingezet op een locatie voor beschermd wonen. Dat plan viel uiteindelijk af omdat bleek dat dit vermoedelijk vervelende financiële consequenties voor Borne zou hebben. Mogelijk draait de gemeente dan namelijk op voor de zorgkosten van de bewoners.

Zorg- en welzijnspark

Tijdens het politiek beraad dinsdagavond deed de Bornse ondernemer Vincent Staudt zijn initiatief uit de doeken. Hij wil het terrein van de gemeente kopen en er een zorg- en welzijnspark gaan exploiteren. De bedoeling is er drie tot vier kleinschalige zorgpartijen te clusteren, zodat zorg geboden kan worden aan mensen die blijvende intensieve 24-uurszorg nodig hebben. De kosten voor deze bewoners vallen onder het rijk en hoeven niet door de gemeente Borne te worden bekostigd.

Volgens Staudt is de gemeente door zijn initiatief gevrijwaard van financiële risico's, maar tot nu toe werd hij geen enkele keer uitgenodigd voor een gesprek. Volgens wethouder Kotteman is dat verzuimd omdat er lange tijd werd ingezet op het plan 'beschermd wonen' op de azc-locatie.

Een ander scenario is het het huisvesten van arbeidsmigranten in het hoofdgebouw van het oude azc, maar de buurt vreest overlast als het gebouw een soort hotelfunctie krijgt en buurtbewoners hebben aangegeven vooral rust te willen. Het plan voor een zonnepark is al eens doorgerekend, maar dat vergt een fikse investering die Borne pas over een groot aantal jaren heeft terugverdiend.

Plan "Asselo"

Omwonenden hebben ook een eigen plan "Asselo", met onder meer woningbouw op het voormalige azc-terrein. Volgens wethouder Kotteman wordt de grondprijs door alle investeringen, zoals de sloop van de huidige gebouwen, wel erg hoog. Grond zal daar 125 euro per vierkante meter gaan kosten, dat is vier keer zoveel als de prijs van bouwgrond in de rest van Borne, zo betoogde Kotteman.

Heropening van het azc wordt na alle commotie niet meer als mogelijk scenario genoemd. Dat boek is definitief dicht. De gemeenteraad praat op 2 februari verder over de scenario's. In maart wil het gemeentebestuur een voorkeursscenario vaststellen, waarna de gemeenteraad daar in april een besluit over neemt.

Kijk terug: de commotie rondom het voormalige azc Azelo