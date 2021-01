Eigenzinnige Sanderink staat nog deze maand voor strafrechter wegens smaad en laster

De strafrechter komt er aan te pas in de ruzie tussen Gerard Sanderink en z'n ex, Brigitte van Egten. De strafrechtelijke aangifte van Van Egten en haar voormalig collega-directeur Van der Heijden wordt eind volgende week behandeld voor de politierechter in Almelo. Dat bleek vanmorgen tijdens de laatste van zeer veel rechtszittingen.

De rechtszaken zijn een uitvloeisel van een ruzie die eind 2018 begon en volgens sommigen het gevolg is van de nieuwe vriendin in het leven van Sanderink; de 'cybercharlatan' Rian van Rijbroek.

De 72-jarige Sanderink gedroeg zich vanmorgen bij vlagen uiterst redelijk voor de raadsheren van het gerechtshof in Arnhem. Hij had er zelfs spijt van dat hij begin december een rapport vol beschuldigingen over Van Egten had verspreid onder z'n duizenden personeelsleden. Tegelijkertijd was hij soms weer even de Sanderink zoals hij de afgelopen jaren was: overtuigd dat z'n ex van hem heeft gestolen en overtuigd dat door haar toedoen de FIOD in 2019 bij zijn bedrijf Strukton binnenviel. "Een hele kleine kans dat ik ernaast zit", voegde hij zelfverzekerd aan zijn betoog toe.

Opgestapte advocaten

Die wispelturigheid heeft ervoor gezorgd dat z'n advocaten het vaak al na een rechtszaak voor gezien houden met hem. Want wat is een woord van Sanderink eigenlijk waard, vroeg het Arnhemse hof hem ook vandaag weer. De huidige advocaat, mr. Acda, werkt voor het kantoor van de beroemde strafpleiter Geert-Jan Knoops. Onder andere Geert Wilders en Marco Kroon worden door Knoops bijgestaan. Tot nu toe zijn al z'n voorgangers vertrokken, omdat Sanderink toch altijd doet wat hij zelf wil. Hoewel hij vandaag liet weten dat het eigenlijk z'n vriendin is die de 'uitlatingen' steeds rondstuurt.

'Zij begon'

Op 3 december vorig jaar beloofden Sanderink en Van Egten om niet meer de openbaarheid te zoeken. Een van de toenmalige advocaten van Sanderink zette toen een handtekening onder een soort van 'contract'. Het 'contract' was er gekomen na uitdrukkelijke oproep van dezelfde rechters als vandaag. Drie dagen later, op zondag 6 december, stuurde Sanderink een rapport van honderdzeventig pagina's vol beschuldigingen naar z'n bijna vijftienduizend personeelsleden.

Ook hoge ambtenaren, politici en zelfs premier Mark Rutte konden lezen wat Brigitte van Egten zou hebben gedaan. Op de vraag van de rechters waarom hij het rapport verspreidde terwijl er een 'contract' was, gaf hij als antwoord: "Zij begon". Hierbij refereerde hij aan een artikel in de Twentsche Courant Tubantia van die ochtend, waarvan Sanderink uitgaat dat het in de krant is gekomen door z'n ex.

'Schoolpleinruzie'

Tegelijkertijd zei hij niet alleen spijt te hebben van het verspreiden van het rapport, maar ook van het laten maken ervan. Het had hem 'bakken met geld' gekost en alleen maar ellende opgeleverd, omdat rechters het al eerder als 'niet onafhankelijk' hadden betiteld. Daardoor kon hij er niets mee. Even later praatte hij het ook weer goed, omdat zijn vriendin in publicaties 'met de grond gelijk is gemaakt' en als 'hoer' was neergezet.

Een van de rechters hield Sanderink voor dat het een 'schoolpleinruzie' is vol met 'jij-bakken'. Toen kwam Sanderink met een opvallende uitlating waaruit blijkt dat Van Rijbroek de regie heeft. Op de opmerking van de rechter 'laat zien dat u een man van uw woord bent' reageerde Sanderink met: "Ik zal zorgen dat mijn vriendin Rian zich eraan houdt." Sanderink beloofde het bijna plechtig. "Ik zal zorgen dat het niet meer gebeurt." Hij voegde eraan toe dat hij 'controle op het gedrag' van zijn vriendin zou uitvoeren.

Touwtjes

Deze toezeggingen staven wat menigeen al dacht: dat niet Sanderink zelf de smaad-en lastercampagne regisseert, maar zijn vriendin Rian van Rijbroek. Al eerder had onderzoek van de Twentsche Courant Tubantia en vakblad Computable aangetoond dat mailtjes naar de pers van Sanderink verstuurd waren vanaf het Veghelse woonadres van Van Rijbroek.

Overigens ging het ook vanmorgen over 'smaad en laster'; mocht Sanderink al eerder zeggen dat z'n ex gefraudeerd heeft en verantwoordelijk is voor de inval van de FIOD in 2019. Volgens Van Egten overduidelijk smaad en laster, volgens de zakenman heeft hij slechts een 'visie' uitgedragen en kan hij daarvoor onmogelijk worden bestraft.

De rechters, overduidelijk ook klaar met de 'schoolpleinruzie', drongen bij Sanderink aan op een werkelijk 'onafhankelijk' onderzoek waarbij een deskundig bureau onder rechterlijk toezicht de beschuldigingen onderzoekt. Sanderink gaf aan dat een 'onafhankelijk' onderzoek wat hem betreft binnen een maand kan beginnen. Hij sloot af met "ik zal me aan mijn woord houden".