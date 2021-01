Daling aantal coronabesmettingen in Overijssel afgelopen week, stijging in twee gemeenten (Foto: RTV Oost)

Het aantal coronabesmettingen is in Overijssel de afgelopen week toegenomen met 3.219. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat weekcijfer is een stuk lager dan het totaal van vorige week, toen het totaal nog 4.615 nieuwe besmettingen uitkwam. Overijssel houdt gelijke tred met het landelijke beeld dat ook een daling laat zien.

Het weekoverzicht van het RIVM registreert het aantal coronagevallen tussen afgelopen dinsdag tien uur 's ochtends en tien uur vanmorgen.

Twente en IJsselland

Het aantal besmettingen in Twente de afgelopen week bedroeg 1962. In IJsselland kregen afgelopen week 1257 mensen te horen dat ze positief getest hadden op corona.

Hoewel Overijssel dus dalende besmettingscijfers laat zien, zijn er wel zorgen. Vooral om de impact die de Britse variant van het virus mogelijk nog kan hebben in Nederland.

In de plus

In twee gemeenten in Overijssel steeg het aantal besmettingen ten opzichte van vorige week. Olst-Wijhe telde in een week tijd 48 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 21 meer dan vorige week. In Staphorst steeg het aantal besmettingen van 130, vorige week, naar 150.

Vorige week was Olst-Wijhe ook de gemeente met het minste aantal nieuwe besmettingen in een week tijd. De afgelopen week is dat Zwartewaterland dat 43 nieuwe besmettingen telde waar dat cijfer vorige week nog op 71 stond.

Cijfers op de kaart

Wil jij zien hoeveel coronabesmettingen in jouw gemeente zijn geregistreerd de afgelopen week, kijk dan op onderstaande kaartje.

Wil je weten hoeveel mensen er in jouw gemeente zijn opgenomen in het ziekenhuis vanwege corona, kijk dan in onderstaande grafiek, gemaakt door LocalFocus. Ook kun je in de grafiek per gemeente vinden hoeveel mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus en hoeveel mensen zijn overleden.