Lebuinus Parochie maakt moeilijke keuzes en sluit komende jaren vijf kerkgebouwen

De Heilige Lebuinus Parochie in Deventer en Olst-Wijhe gaat per 1 januari 2025 vijf van de zeven kerkgebouwen sluiten. De Broederenkerk in Deventer wordt het nieuwe Eucharistisch Centrum. In het buitengebied blijft de H. Willibrordus op de Boerhaar open.

De kerken die in 2025 moeten sluiten zijn de Nicolaaskerk in Schalkhaar, de Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen in Wijhe, de Heilige Nicolaas in Lettele, de Heilige Willibrord op de Boskamp en het Titus Brandsmahuis in Colmschate. De komende jaren zullen er nog wel weekendvieringen in alle kerken worden verzorgd, maar minder dan nu het geval is.

Te weinig personeel

"Maatregelen zijn nodig om een eigentijds katholiek leven in te richten. We geloven en vertrouwen dat dit goed past bij de huidige generatie katholieken", schrijft de parochie op de website. De belangrijkste reden om de kerkgebouwen te sluiten komt voort uit het kleine personeels- en vrijwilligersbestand. "Al onze pastores (vijf personen) hebben samen slechts 2,1 volledige baan voor onze hele parochie. Zij kunnen niet harder lopen dan ze al doen en hun aanbod is steeds meer versnipperd over de vele geloofscentra."

Nieuwe vacatures kunnen niet meer worden ingevuld, bovendien stijgt de gemiddelde leeftijd van de parochianen. "Het sluiten van kerkgebouwen doen we met pijn ons hart", schrijft de parochie. "We leven in vertrouwen, in geloof, en daarom gaan we op een nieuwe manier pastoraat opbouwen, passend bij de nieuwe situatie, bij onze streek en de generatie van vandaag."