Beiaardier Hasselt: "Kippenvel wanneer je door muziek tot steun kunt zijn, dat raakt mij diep"

Veel mensen kennen de 57-jarige Oldebroeker (Gelderland) niet, maar horen zijn muziek élke dag. "En toch hebben we een hechte band. In weer en wind is mijn spel te horen over de stad. Mijn persoonlijkheid is daarin verwerkt."

Muziek is emotie

Afgelopen maart bijvoorbeeld speelde Martien het Stedenlied, samen met de inwoners van de stad aan het Zwarte Water. "Zij zingend vanaf de grond, her en der verdeeld over de stad. En ik vanuit de toren van de Grote of Stephanuskers. We balanceerden toen, vanwege corona, letterlijk en figuurlijk tussen leven en dood."

Kippenvel

"Wanneer er dan na afloop vanaf diverse locaties in de stad applaus klinkt, dan raakt je dat enorm. Ja, dat was voor mij een kippenvelmoment. Daarom wil ik ook iets terugdoen voor Hasselt en haar inwoners. En dus vier ik mijn jubileum samen met hen, middels verzoeknummers", aldus Van der Knijf.

Verzoeknummers kunnen ingediend worden via info@beiaardiermartien.nl.