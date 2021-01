Overijsselse kandidaten: Cybercriminaliteit tegengaan met opsporing én bewustwording

Kiezers uit Overijssel vinden cybercriminaliteit een belangrijk thema bij de verkiezingen, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van RTV Oost. Bijna de helft (49,3 procent) van de kiezers noemde cybercriminaliteit als belangrijk onderwerp.

Politici zelf slachtoffer

Dat verbaast geen van de regionale kandidaat-Kamerleden. "Het is zelfs logisch", vindt Romano Boshove uit Hardenberg (GroenLinks). Caroline van der Plas uit Deventer - van de nieuwe partij BoerBurgerBeweging (BBB), voegt daaraan toe: "Zeker omdat in coronatijd veel meer online gebeurt."

Ik krijg heel vaak mailtjes dat er een pakketje voor me klaar staat, en ik op een link moet klikken om mijn gegevens in te vullen. Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging)

"Veel mensen hebben er direct mee te maken", zegt Boshove, en dat geldt ook voor hemzelf. "Gisteren nog. Ik werd gebeld door een phishing-organisatie, die zich voordeed als mijn bank... En laatst: bij de wielerunie waarvan ik lid ben, was een datalek. Er lagen allemaal wachtwoorden op straat. Toen was ik blij dat ik allemaal verschillende wachtwoorden heb."

Ook Van der Plas is ermee bekend: "Ik krijg heel vaak mailtjes van - zogenaamd - PostNL. Dat er een pakketje voor me klaar staat en ik op een link moet klikken om mijn gegevens in te vullen." Ze zijn lastig van echt te onderscheiden; zelfs het mailadres van de afzender lijkt te kloppen, zegt Van der Plas: "Ik weet dat PostNL zo niet werkt, maar mensen zijn kwetsbaar. Niet iedereen weet hoe dat werkt."

Mbo'ers

Daarom moet er wat gebeuren, vindt onder meer Van der Plas. "Er is veel meer aandacht en veel meer geld nodig om dit te bestrijden", zegt zij. En om die extra mensen te vinden, zou de politie - de overheid in het algemeen - ook zijn horizon moeten verbreden. "Heel veel ict'ers zijn mbo'ers en die komen gewoon niet aan de bak. Als je voor de overheid wil werken, heb je minimaal een hbo-opleiding nodig. Mijn zoon is zo iemand. Toen hij solliciteerde bij de politie werd hij niet eens uitgenodigd. Want mbo'er. Maar veel mbo-geschoolde ict'ers kunnen met hun vakkennis écht wat betekenen."

Caroline van der Plas uit Deventer van de nieuwe partij BoerBurgerBeweging. (Foto: BoerBurgerBeweging)

Het is goed dat er door de politie wordt meegekeken op het web. Daarvoor is meer cyberpolitie nodig, vindt ook VVD-kandidaat Thom van Campen. "En: zorg ervoor dat als ze in de val lopen, er ook strafvervolging plaatsvindt."

Meer politie

Van Campen vindt sowieso extra politiecapaciteit nodig. In heel Nederland, maar juist ook in Oost-Nederland. "We zien dat de georganiseerde misdaad hier echt toeneemt, we moeten er daarom voor zorgen dat de politie hier evenredig wordt versterkt"

Wij willen dat politie, banken en bedrijven altijd extra aandacht geven aan meldingen en aangiftes van ouderen. Hilde Palland (CDA)

Boshove sluit zich aan bij het pleidooi voor meer digitale opsporingscapaciteit. "Ja, ik vind dat er meer opsporingscapaciteit nodig is. Maar we moeten er ook voor zorgen dat de samenleving weerbaarder is tegen dit type criminaliteit. Bijvoorbeeld door voorlichting." Bewustwording, weerbaarder maken; het zijn termen die vaker terugkeren.

Ouderen

CDA-Kamerlid Hilde Palland uit Kampen wil dat er op dit onderwerp specifiek aandacht uitgaat naar ouderen. "We zien dat zij kwetsbaarder zijn voor oplichting via het internet via nepmailtjes en het online stelen van gegevens", schrijft ze in een reactie. "Wij willen dat politie, banken en bedrijven altijd extra aandacht en opvolging geven aan meldingen en aangiftes van ouderen."