Familie Lotte (14) uit Almelo onder indruk van medeleven: 'Wauw, wat ontzettend mooi'

In Lotte's school - het Zone.college, het vroegere Agrarisch Opleidingscentrum - is sinds een week een speciaal herdenkingshoekje voor de omgekomen tiener ingericht. Daar staat een foto van Lotte en liggen enkele knuffels.

De herdenkingshoek voor Lotte. Medescholieren maken er dankbaar gebruik van om haar een laatste groet te brengen. (Foto: Zone.college)

Ook ligt er een rouwregister, waarin leerlingen een laatste boodschap kunnen schrijven. Vanwege corona worden er momenteel geen lessen gegeven, maar de gebouwen zijn wel geopend. Scholieren kunnen - met een mondmasker op - snel even naar binnen lopen en het herdenkingshoekje bezoeken.

Indrukwekkend bloemenboeket

In dit hoekje staat ook een indrukwekkend groot bloemenboeket. Gemaakt door leerlingen van de opleiding. "Wauw, wat ontzettend mooi", reageren Lotte's ouders, zo laat hun woordvoerder Jeroen Baardemans weten.

Baardemans is vertegenwoordiger van de organisatie 'Namens de Familie', die vaker wordt ingezet voor families die worden getroffen door een dramatische gebeurtenis. De familie is onder de indruk van het medeleven: "Ze ervaart dit als een enorme steun."

Tekst gaat verder onder foto

Het door scholieren gemaakte immense bloemenboeket voor Lotte. (Foto: Zone.college)

De nabestaanden zijn diep onder de indruk van het massale medeleven dat ze niet alleen vanuit Almelo, maar ook van ver daarbuiten krijgen. Omdat een stille tocht er vanwege corona niet in zit, werd er dit weekeinde een oproep gedaan om in Almelo een kaarsje voor Lotte op te steken. Daar is massaal gehoor aan gegeven.

Herdenkingsbijeenkomst

In het huidige coronatijdperk is het erg lastig om een herdenkingsbijeenkomst te organiseren, maar zoals gemeld zijn de school en de GGD daar in samenspraak met Lotte's ouders in geslaagd. Hiervoor wordt Lotte's lichaam vanmiddag nog één keer overgebracht naar haar school.

Vanmiddag nemen leerlingen en docenten hier afscheid van Lotte. Daarbij gaat het om directe klasgenootjes en een aantal vrienden en vriendinnen. Vanwege corona kan de plechtigheid alleen op uitnodiging worden bijgewoond. Ook burgemeester Arjen Gerritsen is vanmiddag aanwezig.

Tekst gaat verder onder foto

Vandaag heeft de uitvaart plaats van Lotte (14) uit Almelo, die vorig weekeinde door een misdrijf om het leven kwam. (Foto: Familie Lotte)

Condoleance

Gisteravond al werd in Almelo een condoleancebijeenkomst gehouden. Daarbij werd het publiek in verschillende groepen ontvangen.

Besloten uitvaart

Na afloop van de herdenkingsbijeenkomst van vanmiddag wordt Lotte vanuit school overgebracht naar het crematorium. De uitvaartceremonie heeft in alle beslotenheid plaats. De familie zegt vooral behoefte te hebben aan rust en privacy.

Vader en zonen vast

De Almelose tiener Lotte kwam vorig weekeinde door een misdrijf om het leven. In deze zaak worden een 43-jarige vader en zijn twee minderjarige zonen van 15 en 17 jaar vastgehouden.