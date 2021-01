Paul Hendriksen uit Olst vastgeketend voor ministerie van Economische Zaken in Den Haag

Een groep mensen protesteert vanmorgen bij het ministerie van Economische Zaken tegen de subsidies die vanuit dat ministerie naar bedrijven gaan in de fossiele industrie. Dat is niet goed voor het milieu en daar moet aandacht voor komen, vindt ook Paul Hendriksen uit Olst, die zich heeft vastgeketend aan fietsen die bij het gebouw in Den Haag staan.

'Gesloten wegens wanbeleid', staat op de spandoeken die de demonstranten bij zich hebben. Ondanks de coronacrisis vraagt Extinction Rebellion aandacht voor het klimaat door middel van protest. Paul Hendriksen is een van hen, maar hij benadrukt dat het allemaal netjes volgens de geldende coronamaatregelen gaat.

Mondkapjes

"We denken daar altijd heel goed over na. We doen erg ons best om afstand te houden. Om die anderhalve meter in acht te nemen. Iedereen heeft mondkapjes op. Dat is ook nodig om de veiligheid te garanderen."

Hij zit met een ketting vast aan een stel fietsen dat voor het gebouw staat. "Ze zullen mij los moeten knippen, willen ze me hier weg krijgen."

Erger voorkomen

Hendriksen hoopt zo lang mogelijk te kunnen blijven zitten om de boodschap van het protest over te kunnen brengen: meer aandacht voor het klimaat. "Het ministerie van Economische Zaken doet per saldo meer kwaad dan goed op dit moment. Ze geven meer subsidies en belastingvoordelen uit aan de fossiele industrie dan dat er geld besteed wordt aan klimaatbeleid. Feitelijk zijn we hier nu bezig om het ministerie gesloten te houden om erger te voorkomen."

De politie in Den Haag vond dat vanmorgen niet zo'n goed idee. Die was al aanwezig op het moment dat de groep demonstranten, onder wie dus Hendriksen, bij het ministerie arriveerden, maar kon niet voorkomen dat er wordt geprotesteerd. Sterker nog, Hendriksen stelt dat de demonstranten zelfs profiteren van de aanwezigheid van de agenten.

Versterking

"Het plan is duidelijk uitgelekt. Ze stonden ons op te wachten Maar zoals je ziet zijn ze heel effectief in het blokkeren van de ingang van het gebouw", zegt Hendriksen wijzend op de aanwezige agenten. "Dus het het effect is hetzelfde. Sterker nog, we hebben versterking gekregen."