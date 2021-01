Juf Pien en meester Jesper houden speciaal contact met hun leerlingen: "Normaal zie je ze alleen op je beeldscherm"

Voor Jesper uit Hengelo begon het fietsen als een gezonde bezigheid. Hij geeft les aan groep 5 van basisschool De Vonder in Borne. "Na het lesgeven dacht ik vaak: 'wat ga ik vanmiddag nou weer doen?' Toen begon ik met fietsen." Uiteindelijk bedacht de leraar dat een rondje door de schoolwijk misschien wel leuk zou zijn. Met resultaat. "Ik kwam daadwerkelijk kinderen tegen."

Juf Pien op stoepbezoek bij een van haar leerlingen (Foto: Pien Doevelaar)

Juf Pien pakte het anders aan. Zij geeft les aan groep 4 van basisschool De Meander in Ootmarsum en ging deze week bij haar leerlingen op stoepbezoek. De Hengelose nam twee krukjes mee en ging het gesprek aan. Gewoon voor de deur. "Ik merk dat alle kinderen het naar school gaan, en vooral de sociale contacten, erg missen."

'Gezellig kletsen'

Op social media oogstte de juf veel lof met haar idee en dat resulteerde in duizenden likes. "Ik ben er wel van geschrokken hoe groot dit is opgepakt. Voor mij is het heel vanzelfsprekend." Volgens Pien vonden de leerlingen het wel even spannend dat hun juf ineens voor de deur stond, maar werd er vooral heel positief gereageerd. "Ik heb niet alleen maar naar dingen over school gevraagd, maar bijvoorbeeld ook wat de kinderen het afgelopen weekend hadden gedaan."

Ook Jesper praat niet alleen maar over school. "Meestal vraag ik wel even of alles die dag gelukt is. Maar het is vooral gewoon gezellig kletsen zoals ik dat in de klas ook had gedaan."

We gingen een middag met meester Jesper mee terwijl 'ie een rondje door de wijk maakte:

Toch wil Pien niet de indruk wekken dat elke leerkracht dit nu moet doen. Op social media kreeg ze namelijk veel reacties van collega's die zich afvroegen waar ze de tijd vandaan haalde. "Ik woon alleen en ik kan nu toch niet zoveel doen. Dus voor mij maakt het niet zoveel uit."

Jesper fietst zo'n twee keer per week door de wijk waar hij werkt. "Maar meestal is dat wel heel spontaan. Soms kondig ik het helemaal niet aan en dan fiets ik gewoon m'n rondje en de meesten vinden het wel leuk als ze me een keer tegenkomen."

Drempel verlagen

Pien wilde met haar stoepbezoekjes, naast natuurlijk even kletsen, ook de drempel verlagen voor zowel leerlingen als hun ouders. "Als ze een vraag hebben, merk ik dat ze niet zo snel om hulp durven te vragen. Dan hoor ik: 'vind je het dan niet vervelend dat ik je iedere dag bel'."

Maar dat is volgens Pien absoluut niet het geval. "Ik vroeg deze week ook aan de ouders of er nog dingen zijn die ík anders kan doen. Dan kunnen we daar samen naar kijken."

Gewoon naar school

Hoewel deze twee leraren een creatieve manier hebben gevonden om hun leerlingen nog te zien, hopen Pien en Jesper dat ze alle kinderen snel weer op school kunnen verwelkomen. "Al vind ik het wel spannend", zegt Jesper. "Je zit met heel veel leerlingen in een ruimte en je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren met het virus. Maar ik hoop ze snel weer een keer te kunnen zien in de klas."