Bouw mestverwerker Zenderen kan starten: Twence heeft voldoende contracten met boeren

Twence heeft de afgelopen anderhalve maand een flink aantal boeren over de streep moeten trekken, want half december was het nog spannend of er voldoende boeren zouden zijn die hun mest aan Twence wilden leveren. De afvalverwerker zat toen op 40 tot 50 procent van de benodigde mestcontracten.

Zo gaat de mestverwerkingsinstallatie in Zenderen eruit zien (Foto: RTV Oost)

Als er niet voor eind januari contracten waren voor de verwerking van minstens 200.000 kuub mest, dan zou de bouw van de installatie in Zenderen in gevaar komen.

Bouw in februari

De bouw van de mestverwerkingsinstallatie, die in totaal 250.000 kuub mest kan verwerken, moet namelijk deze maand starten. Het duurt namelijk ruim een jaar voordat de installatie volledig in bedrijf is.

Vóór 29 mei 2022 moet die installatie minstens een kuub biogas geleverd hebben, anders vervalt de SDE-subsidie (Stichting Duurzame Energieproductie). Zonder die subsidie is de mestverwerker niet rendabel.

Mestoverschot

Volgens directeur Marc Kapteijn van Twence is er een mestoverschot in de regio Twente van twee miljoen kuub. Daarvan zou tien tot vijftien procent geleverd moeten worden aan de nieuwe mestverwerker.

De afgelopen weken zijn er dagelijks contracten met boeren afgesloten en inmiddels zijn er volgens Kapteijn voldoende contracten getekend om de bouw te laten starten.

Dertig vrachtwagens

De afgelopen weken is er op het terrein al gewerkt aan de afwatering, half februari moet de bouw van de installatie beginnen.

Volgend jaar mei is de mestverwerker in Zenderen klaar en zullen zo'n dertig tot veertig vrachtwagens per dag mest komen brengen.