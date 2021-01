Avondklok komt er na instemming Tweede Kamer, per direct maximaal één persoon op bezoek

Als de Tweede Kamer ermee instemt, komt er binnen enkele dagen een avondklok in het hele land. Dat betekent dat het tussen half negen 's avonds en half vijf 's ochtends niet toegestaan is om, zonder geldige reden, de straat op te gaan. Daarnaast wordt het bezoek in huis verder aan banden gelegd.

Dat maakten demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge vanmiddag bekend op een persconferentie. De maatregelen moeten voorkomen dat het coronavirus zich opnieuw snel gaat verspreiden. De avondklok geldt in ieder geval tot 9 februari, de datum waarop het huidige pakket aan maatregelen afloopt. Wie zich er niet aan houdt kan een boete krijgen van 95 euro.

De avondklok is het zwaarste middel dat tot nu toe in Nederland is ingezet sinds het coronavirus ons land in februari vorig jaar bereikte. Andere Europese landen, zoals Frankrijk, België, Duitsland, Tsjechië en Spanje voerden al eerder een avondklok in. "Het is een heftige maatregel", zei Rutte. "Niemand wil het, niemand staat erbij te juichen."

Andere maatregelen

Voor de avondklok is instemming van de Tweede Kamer nodig. Dat geldt niet voor het bezoek in huis. Daarvoor geldt vanaf nu het dringende advies om maximaal één persoon per dag op bezoek te laten komen. Het maximum aantal bezoekers tijdens een uitvaart gaat vanaf maandag terug van honderd naar vijftig.

Verder moeten reizigers die vanuit landen met een hoog risico naar Nederland komen, vanaf zaterdag ook nog een sneltest doen. Ze moesten al een negatieve PCR-test kunnen tonen. Ook komt er een quarantaineplicht van tien dagen voor reizigers in plaats van een dringend advies. Daar komt controle op. Zolang dat laatste nog niet is geregeld, komt er een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Kaapverdië en alle landen in Zuid-Amerika.

De mogelijkheid om, net als in Duitsland, de binnenlandse reizen verder in te perken, bleek niet haalbaar.

Britse variant

De extra maatregelen zijn nodig, omdat er grote zorgen zijn over de opkomst van de Britse variant van het coronavirus. Deze is aanzienlijk besmettelijker en kan volgens het Outbreak Management Team voor grote problemen gaan zorgen in de ziekenhuizen.

Het OMT denkt dat het op dit moment bij zo'n tien procent van de coronabesmettingen gaat om de Britse coronamutatie, maar in de loop van februari zou dat al vijftig procent kunnen zijn. Als dat gebeurt, waarschuwt het Outbreak Management Team, zal de huidige afname van het aantal infecties, ziekenhuisopnames en IC-opnames stagneren en in maart weer stijgen. Vanaf april kan dat dan leiden tot een hernieuwde grote druk op de zorg.