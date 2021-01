Jumper langer hoofdsponsor GA Eagles, eigenaar wordt mede-aandeelhouder Deventer club

Jumper is ook de komende vier jaar de hoofdsponsor van Go Ahead Eagles. Daarnaast heeft de eigenaar van het bedrijf, Kees Vierhouten, 30% van de aandelen gekocht.

De verdeling van de aandelen is daardoor nu als volgt: Alex Kroes 60%, Kees Vierhouten 30% en Hans de Vroome 10%. De Stichting Go Ahead Eagles/Betaald Voetbal Deventer heeft het 'gouden aandeel'. Daarin zijn de clubkleuren, locatie stadion, clubnaam en andere zaken rond de historische continuïteit van de club te maken hebben vastgelegd.

Vervlochten met Go Ahead Eagles

Kees Vierhouten over de aankoop van de aandelen: "Ik voel me op allerlei vlakken vervlochten met Go Ahead Eagles. Ik ben al jarenlang fervent supporter van de club, zie bijna alle thuis- en uitwedstrijden en ben goed bevriend met Hans de Vroome. De ontwikkelingen, de visie en het beleid van Go Ahead Eagles volg ik op de voet, en weet ik enorm te waarderen."

Commercieel vlak

"Mede-aandeelhouder worden maakt mij trots en ik zal alles doen binnen mijn mogelijkheden om de club verder te helpen", vervolgt hij. "Ik denk dat de verlenging van het hoofdsponsorschap met Jumper en de Vierhouten Groep daarin al een mooie stap is. Maar ook daarbuiten zal ik op onder meer commercieel vlak proberen mijn steentje bij te dragen. Als (hoofd)sponsor heb ik gemerkt hoeveel kracht deze club uitstraalt in heel Nederland; ik vind het een mooie uitdaging dat met z’n allen optimaal te benutten."

Extra sterkhouder

Hans de Vroome: "Met Kees als aandeelhouder heeft Go Ahead Eagles een extra sterkhouder aan boord die zich voor langere termijn committeert aan de club en haar ambities. Ik heb altijd gezegd dat ik de club als aandeelhouder gezond achter wilde laten, waarin de personele invulling ook een zeer belangrijke rol speelt. Je kunt stellen dat die ambitie is geslaagd. Daarbij ben ik als kleine aandeelhouder nog steeds met heel veel plezier betrokken bij de Go Ahead Eagles. De club kan altijd een beroep op mijn kennis, kunde en expertise blijven doen."

Groot ondernemershart

Alex Kroes: "Niet lang nadat ik toetrad als aandeelhouder bij Go Ahead Eagles, maakte ik kennis met Kees Vierhouten. Een betrokken, kundig persoon met een groot ondernemershart. Toen Hans aangaf dat Kees als aandeelhouder een goede partner zou kunnen zijn op de korte, maar ook met name de langetermijnplannen van Go Ahead Eagles, heb ik daar uiteraard goed over nagedacht, maar al snel positief over besloten. Op het aandelendeel dat Kees nu overneemt heb ik overigens geen winst gemaakt.

Eredivisie

"Tegelijkertijd weet ik dat Kees voor een positieve impact kan zorgen bij de club", gaat Kroes verder. "Dat levert voor iedereen die deze club een warm hart toedraagt een mogelijk positief gewenst effect op. Kees kan onze club op commercieel vlak verder helpen; dit is wenselijk. Om de stap naar de Eredivisie te maken hebben we uiteindelijk simpelweg een hogere inkomstenstroom nodig en iedere hulp hierbij is welkom.

Geweldige impuls

"Het hoofdsponsorschap dat nu voor vier jaar wordt verlengd is natuurlijk een geweldige impuls die hij meteen afgeeft. Meer kunnen er volgen. Kees en ik hebben hetzelfde doel met de club: stap voor stap bouwen naar de Eredivisie, waarbij een gefundeerde groei belangrijker is dan snelle kunstmatige groei. Dat Kees nu instapt zegt alles over zijn geloof dat hij heeft in het huidige beleid en het huidige management", aldus Kroes.