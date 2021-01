Onderzoek: zes op de tien Overijsselaars vinden CoronaMelder nuttig

Het had nog wat voeten in aarde: de lancering van de CoronaMelder afgelopen oktober. Er was veel discussie en onduidelijkheid over bijvoorbeeld privacy. Maar op dit moment vinden zes op de tien Overijsselaars de app toch wel nuttig. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door Tilburg Universiteit. Inmiddels hebben in heel Nederland al bijna 4,5 miljoen mensen de CoronaMelder gedownload.

De CoronaMelder is ontwikkeld als hulpmiddel bij bron- en contactonderzoek bij besmettingen. "Het doel is natuurlijk om mensen eerder op te sporen, maar ook om meer mensen op te sporen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus", vertelt onderzoeker Nynke van der Laan van Tilburg Universiteit. "De data laten zien dat een groot deel van de mensen die belt voor een test na een melding van de CoronaMelder, nog niet in beeld was in het reguliere bron- en contactonderzoek."

"Dat suggereert dat er meer mensen gevonden worden en dat we mensen eerder vinden. Van de mensen zonder symptomen zie je dat een bepaald percentage, rond de vijf procent, positief test. Die waren eerder waarschijnlijk niet in beeld gekomen."

Privacy

Er was in aanloop naar de lancering veel discussie over de privacy. Ook dat onderdeel is meegenomen in het onderzoek, zegt Van der Laan. "De app is ontwikkeld via privacy by design, dus dat er zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt."

"Maar ons onderzoek laat zien dat de helft van de gebruikers denkt dat de melder de locatie bijhoudt. En datzelfde geldt ook voor persoonsgegevens: vier op de tien gebruikers denken dat die verzameld worden. En meer dan de helft van de niet-gebruikers denkt dat. Dat is wel reden tot zorg, want we weten dat dit soort zorgen wel bepalen of mensen de app wel of niet gebruiken. Voor de duidelijkheid: persoonsgegevens worden niet opgeslagen in de app."

Concrete resultaten

Wat heeft de app nu concreet opgeleverd? "Naast dat mensen eerder en sneller gevonden worden, zijn op landelijk niveau zo'n 1.300 besmettingen opgespoord door de app. We kunnen daar voorzichtig positief over zijn, vooral ook omdat er geen onbeoogde negatieve effecten gezien worden. We zien bijvoorbeeld geen risico-compenserend gedrag."

"Dat was een beetje de angst, dat mensen denken 'dit beschermt mij, dus hoef ik me niet te houden aan de andere maatregelen'. Maar daarvan zien we in de data totaal geen bewijs. We zien juist dat mensen die de melder gebruiken sterker de intentie hebben om zich te houden aan de maatregelen."