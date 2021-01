Zo volgt RTV Oost vandaag de ontwikkelingen rondom de avondklok

Er worden weer extra maatregelen verwacht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er komt een persconferentie met daarin meer duidelijkheid over de avondklok en het aantal mensen dat thuis ontvangen mag worden. RTV Oost is er op alle kanalen bij.

Tv en radio maken een gezamenlijke uitzending met daarin een live verslag van de persconferentie. Deze wordt verwacht rond twee uur, maar officieel is er nog geen tijdstip bekend.

Presentatoren Daniel Godinho Veiga en Sarah de Geest praten met Arjan Mengerink van de Veiligheidsregio IJsselland in de studio en er wordt geschakeld met burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo. Met hen wordt besproken wat de nieuwe maatregelen concreet in gaan houden voor de inwoners in Overijssel, en hoe er gehandhaafd gaat worden.

Q&A op Facebook

Een half uur na de persconferentie is er op de Facebookpagina van RTV Oost een live Q&A met Arjan Mengerink van de Veiligheidsregio. Heb je vragen? Stel ze dan via WhatsApp (06 57 03 33 33), de mail (socialmedia@rtvoost.nl) of onder de livestream.

Later vandaag

Ook vanavond is er ruimschoots aandacht voor de nieuwe maatregelen in onze uitzendingen. Burgemeester Bort Koelewijn van Kampen is te gast in Afslag Oost en Thuis in Overijssel. Natuurlijk volg je alle ontwikkelingen ook in onze app en op www.rtvoost.nl.