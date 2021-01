Thales krijgt grote opdracht van Belgische en Nederlandse marine

De radar zal worden ingezet in een omgeving waar autonomie een grote rol speelt. De NS50-radar is bedoeld voor verdediging tegen lucht- en oppervlaktedreigingen.

Mede ontwikkeld in Overijssel

“Marines worden geconfronteerd met steeds complexere en snellere dreigingen", zegt Geert van der Molen van Thales. "Onze compacte NS50 helpt hen om die dreigingen het hoofd te bieden. Deze technologie is ontwikkeld in samenwerking met Defensie en regionale kennisinstituten en bedrijven in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Hiervoor heeft Thales een subsidie gekregen uit het Europese EFRO fonds voor regionale ontwikkeling.”

De NS50 is al operationeel op diverse scheepsklassen van de Koninklijke Marine en is ingezet tijdens internationale missies.

Dreigingen

De dreigingen waarmee marines geconfronteerd worden was nog nooit zo gevarieerd, aldus Thales. Van ultramoderne antischeepsraketten en geautomatiseerde dreigingen tot elektronische oorlogsvoering.

Het contract voor twaalf systemen is getekend met Kership, dat de schepen gaat bouwen die worden uitgerust met de radars. Hoeveel geld er met de opdracht gemoeid is, is niet bekend.