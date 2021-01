Deze ondernemers staat het water aan de lippen: "Ik solliciteer om mijn zaak te kunnen betalen"

"Er moet iets gebeuren, dit kan zo niet langer. Ik moet gesloten blijven, maar krijg geen geld", valt Joanna met de deur in huis. Ze heeft sinds januari vorig jaar een eigen kapsalon en moet nu de deur voor de tweede keer noodgedwongen gesloten houden.

Geen tegemoetkoming

Een gesloten zaak betekent geen inkomsten. En Joanna, die geen personeel in dienst heeft, komt niet in aanmerking voor regelingen die tegemoetkomen in de inkomstenderving.

Joanna mag al weken niet meer knippen (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TLV) is op basis van inkomstenderving. Deze moet over een kwartaal gezien op dertig procent of hoger liggen. Omdat de kapperszaken maar een paar weken van het vierde kwartaal in 2020 dicht waren, komen de meeste ondernemingen niet aan die dertig procent inkomensdaling.

Daar kunnen we de kapsalon niet van betalen Joanna Spijker, kapster

Partnerinkomen

Bij de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) gooit de 'partnertoetsing' roet in het eten. "Mijn man heeft een inkomen en daardoor kom ik niet in aanmerking voor de TOZO-regeling. Maar van dat inkomen moeten mijn man, drie kinderen en ik ook leven. Daar kunnen we de kapsalon niet van betalen."

Ondernemers Joanna Spijker (l) en Monique van der Veer (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Schoonheidsspecialiste Monique loopt tegen dezelfde muren op. Haar partner heeft een eigen onderneming, die inmiddels vanwege corona ook stilligt. "Maar dat maakt blijkbaar niets uit", verzucht ze.

Ik laat mijn zaak niet kapotgaan Monique van der Veer, schoonheidsspecialiste

Andere baan zoeken

Monique is trots op haar salon die al zes jaar bestaat. Ze zit pas sinds maart vorig jaar op de huidige locatie aan het Weteringpark. Twee weken na de opening kwam de eerste lockdown. Toen was er wel een tegemoetkoming. Maar jarenlang hard werken dreigt nu teniet te worden gedaan door de tweede verplichte sluiting: "Ik laat mijn zaak niet kapotgaan", zegt ze strijdlustig.

De schoonheidsspecialiste gaat niet bij de pakken neerzitten. "Ik ben aan het solliciteren. Een baan aan het zoeken om mijn zaak te kunnen betalen. Bizar, toch?" Ze verwacht niet makkelijk ergens aan de slag te kunnen. "Het is wel heel lastig, want zodra mijn salon weer open mag ben ik weer weg. Dus ik kom niet voor alles in aanmerking."

Open onder voorwaarden

Joanna begrijpt niet waarom onder meer de kappers niet worden gehoord. "Het is een dringende situatie, geef ons iets. Een financiële tegemoetkoming of laat ons aan het werk gaan. Dat ging toen ook goed."

Daarmee wijst de kapster naar afgelopen zomer, toen de salons onder voorwaarden open konden. "Wij hebben er alles aan gedaan. Afstand tussen klanten, handen steeds ontsmetten, één klant per half uur en ga zo maar door. En ik heb echt niemand gehoord die corona bij de kapper heeft opgelopen."

Bodem in zicht

Dat de huidige situatie niet veel langer vol te houden is, daar zijn de twee het wel over eens. Monique: "Er is natuurlijk wel een spaarpotje. Daar kan ik nog een maand, misschien anderhalve maand mee uitzingen. Daarna is het echt wel klaar."

"Ik houd het ook niet veel langer vol, mijn gezin gaat er ook aan onderdoor", voegt Joanna daaraan toe. "Er moet gewoon wat gebeuren. Niet alleen voor ons, maar voor de hele sector."